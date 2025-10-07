El Ayuntamiento de Pozoblanco instala nuevas luminarias led en seis calles

El Ayuntamiento de Pozoblanco instalará en los próximos días un total de 31 luminarias led en seis calles de la ciudad, dando un nuevo paso en su plan de modernización del alumbrado público. Las calles que se beneficiarán de esta actuación son calle San Cayetano, Juan Ramón Jiménez, prolongación Referéndum, Ángel y la plaza de la Constitución.

Hasta ahora, estos espacios estaban iluminados con luminarias de vapor de sodio de alta presión, con un consumo estimado de 15.500 kWh/año. Con la sustitución por tecnología led, el consumo se reducirá hasta 4.600 kWh/año, lo que supone un ahorro de 10.900 kWh anuales.

Con esta inversión, y la realizada a finales de 2024, el municipio alcanza ya un 70% de renovación del alumbrado público con tecnología LED, tras haber actuado en más de 130 calles y haber instalado más de 1.800 luminarias en los últimos años. La inversión global supera los 1,4 millones de euros en el último lustro.

Eficiente y moderna

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha subrayado la importancia de estas actuaciones destacando que “queremos que Pozoblanco sea una ciudad cada vez más eficiente y moderna. Con esta inversión no solo conseguimos un ahorro energético y económico muy significativo, sino que también damos un paso adelante en sostenibilidad, reduciendo así el impacto ambiental”

Por su parte, la concejal de Obras y Servicios, Anastasia Calero, ha comentado las actuaciones previstas detallando que “se instalarán 10 luminarias en la calle Ángel, 3 en San Cayetano, 7 en Juan Ramón Jiménez, 4 en la prolongación de Referéndum y 3 en la plaza de la Constitución, en este último caso mediante faroles LED de estilo fernandino, similares a los ya existentes, para mantener la estética de la zona. Con esta intervención damos continuidad a un proyecto que está transformando el alumbrado de nuestra ciudad.”