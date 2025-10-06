Villafranca ha habilitado 300 plazas de párking público en cinco años

El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, y el concejal de Infraestructuras, Genaro Garrido, han visitado los 24 nuevos aparcamientos que el Ayuntamiento ha construido en la calle Carrera, 1, «a un minuto del ambulatorio, dos minutos de campo de fútbol, tres minutos de la piscina y del polideportivo municipal», explicó el primer edil.

A lo largo del último lustro, el Ayuntamiento villafranqueño ha construido un total de 300 nuevos aparcamientos en varios puntos del casco urbano, «con lo que mejoramos la accesibilidad de vecinos y visitantes a nuestra localidad», apuntó Palomares. El Consistorio ha diseñado un callejero en el que se recogen los 8 parkings existentes, con lo que ahora se suma el de la calle Carrera, «haciendo las calles más transitables al peatón y dando soluciones a los vehículos».