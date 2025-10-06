Aparcamiento
Villafranca ha habilitado 300 plazas de párking público en cinco años
El objetivo, según el alcalde, «es hacer la vía pública más transitable para los peatones dando soluciones» a los vehículos
El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, y el concejal de Infraestructuras, Genaro Garrido, han visitado los 24 nuevos aparcamientos que el Ayuntamiento ha construido en la calle Carrera, 1, «a un minuto del ambulatorio, dos minutos de campo de fútbol, tres minutos de la piscina y del polideportivo municipal», explicó el primer edil.
A lo largo del último lustro, el Ayuntamiento villafranqueño ha construido un total de 300 nuevos aparcamientos en varios puntos del casco urbano, «con lo que mejoramos la accesibilidad de vecinos y visitantes a nuestra localidad», apuntó Palomares. El Consistorio ha diseñado un callejero en el que se recogen los 8 parkings existentes, con lo que ahora se suma el de la calle Carrera, «haciendo las calles más transitables al peatón y dando soluciones a los vehículos».
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Junta de Andalucía asume la tutela de la niña agredida sexualmente en Lucena y de sus dos hermanos menores
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Detenido en Lucena por un supuesto intento de abuso sexual a una menor
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días