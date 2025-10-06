Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villafranca ha habilitado 300 plazas de párking público en cinco años

El objetivo, según el alcalde, «es hacer la vía pública más transitable para los peatones dando soluciones» a los vehículos

Visita dle alcalde y el concejal a los nuevos aparcamientos de la calle Carrera.

Visita dle alcalde y el concejal a los nuevos aparcamientos de la calle Carrera. / Casavi

Rafael Castro

Villafranca de Córdoba

El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, y el concejal de Infraestructuras, Genaro Garrido, han visitado los 24 nuevos aparcamientos que el Ayuntamiento ha construido en la calle Carrera, 1, «a un minuto del ambulatorio, dos minutos de campo de fútbol, tres minutos de la piscina y del polideportivo municipal», explicó el primer edil.

A lo largo del último lustro, el Ayuntamiento villafranqueño ha construido un total de 300 nuevos aparcamientos en varios puntos del casco urbano, «con lo que mejoramos la accesibilidad de vecinos y visitantes a nuestra localidad», apuntó Palomares. El Consistorio ha diseñado un callejero en el que se recogen los 8 parkings existentes, con lo que ahora se suma el de la calle Carrera, «haciendo las calles más transitables al peatón y dando soluciones a los vehículos».

