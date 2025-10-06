Comparecencia en Priego
El PSOE llevará mociones a los plenos pidiendo un plan de choque para las pruebas de cáncer de mama
Los socialistas prieguenses lamentan que sus propuestas no se tuvieran en cuenta para los fondos EDIL
El diputado provincial del PSOE Esteban Morales pidió este lunes en Priego la dimisión del presidente de la Junta y de la consejera de Salud tras la crisis generada por el error en la comunicación de los cribados del cáncer de mama a más de 2.000 usuarias del sistema sanitario público andaluz, y adelantó que el PSOE llevará a todos los plenos de ayuntamientos y diputaciones la solicitud urgente «de un plan de choque que permita tener lo más pronto posible esas nuevas pruebas para que estas mujeres tengan la seguridad de que, lo que tienen, afortunadamente no sea nada». Medidas que, según dijo Morales, «pongan al sistema sanitario andaluz, que fue antes una joya de la Junta de Andalucía, en el lugar que le corresponde», añadiendo que todos somos conscientes de que «Moreno Bonilla, que ha provocado este problema en la sanidad pública de Andalucía, no va a ser parte de la solución porque él es el que ha creado este problema».
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista expresó su satisfacción por la concesión de 10,5 millones de euros de los fondos EDIL, lamentando que las propuestas presentadas por su formación «no se tuvieran en cuenta».
Los socialistas recordaron que entre las iniciativas presentadas por su grupo destacaba la adquisición del solar de la plaza Palenque y la construcción en el mismo de un aparcamiento subterráneo y en altura.
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Junta de Andalucía asume la tutela de la niña agredida sexualmente en Lucena y de sus dos hermanos menores
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Detenido en Lucena por un supuesto intento de abuso sexual a una menor
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días