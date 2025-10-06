El pintor Ángel Cabrera recibe la medalla de oro de Villa del Río

El pintor villarrense Ángel Cabrera Polo ha recibido la medalla de oro del municipio, la más alta distinción que concede el Ayuntamiento, en reconocimiento a su valiosa aportación a la cultura en general y a Villa del Río en particular, así como por su incansable labor artística y docente a lo largo de los años.

La ceremonia, presidida por el alcalde y responsable de Cultura, Jesús Morales, comenzó con la proyección de un vídeo familiar en el que se repasaron momentos entrañables de la vida del artista. Seguidamente, el alcalde ofreció un discurso en el que destacó «la trayectoria de Ángel Cabrera, su vinculación constante con nuestro pueblo y su impronta como uno de los pintores realistas más destacados de nuestro tiempo», dijo.

Tras la imposición de la medalla por parte del alcalde, el homenajeado dedicó unas palabras de agradecimiento en las que compartió su emoción y gratitud hacia su familia y su pueblo, «al que siempre he llevado como bandera en mi obra».

Posteriormente se proyectaron imágenes que recordaron la faceta de Cabrera como diseñador de carrozas, trajes de Carnaval y Reyes Magos en Alcobendas, así como su pasión belenista, parte esencial también de su legado creativo. El acto contó igualmente con la intervención de una de sus compañeras y amigas, Lourdes Cabrera, y de su hija Lidia Cabrera, que dirigió unas palabras llenas de afecto y orgullo hacia la figura de su padre.

El evento reunió a los ediles de la Corporación municipal, representantes de la vida cultural de Villa del Río, pintores locales, familiares, amigos y vecinos.