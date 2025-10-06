Encuentro
Las mujeres rurales de Córdoba analizan la importancia de escucharse
Un encuentro de asociaciones resalta que es fundamental que las mujeres se dediquen más tiempo a ellas y la sociedad las apoye
El teatro Olimpia, de Villa del Río, ha acogido el 22º Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia , titulado ‘Tiempo de cuidarse’, organizada por la delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.
Abrieron el acto Auxiliadora Moreno Rueda, diputada-Delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana; Jesús Morales, alcalde de Villa del Río; y Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.
Tras reconocer la participación y compromiso de las asociaciones de mujeres llegadas desde toda la provincia, y tras un desayuno en la caseta municipal, la jornada continuó con la conferencia titulada ‘Sembrando bienestar: mi salud, mi cuerpo, mi pueblo’, impartida por María José Chacón (Proyecto Koan), quien ofreció varias dinámicas de concentración para estumular a las asistentes enla importancia de dedicarse tiempo a ellas. Posteriormente, intervino IsisCosta, trabajadora social gerontóloga, que ofreció una conferencia titulada ‘Menopausia: cuando aún hay placer’.
Por último, se trasladaron al Hostal del Sol para disfrutar de una comida de convivencia y luego vieron la representación teatral Shirley Valentine.
Este encuentro se celebra como un espacio de reflexión, formación y convivencia entre las asociaciones de mujeres rurales.
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Detenido en Lucena por un supuesto intento de abuso sexual a una menor
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días
- Salvador Fuentes y su equipo, afectados por la tromba de agua de Valencia cuando acudían a la Feria Hábitat