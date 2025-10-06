Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro

Las mujeres rurales de Córdoba analizan la importancia de escucharse

Un encuentro de asociaciones resalta que es fundamental que las mujeres se dediquen más tiempo a ellas y la sociedad las apoye

Encuentro empresarial de mujeres en Villa del Río.

Encuentro empresarial de mujeres en Villa del Río. / Casavi

Rafael Castro

El teatro Olimpia, de Villa del Río, ha acogido el 22º Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia , titulado ‘Tiempo de cuidarse’, organizada por la delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.

Abrieron el acto Auxiliadora Moreno Rueda, diputada-Delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana; Jesús Morales, alcalde de Villa del Río; y Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

Tras reconocer la participación y compromiso de las asociaciones de mujeres llegadas desde toda la provincia, y tras un desayuno en la caseta municipal, la jornada continuó con la conferencia titulada ‘Sembrando bienestar: mi salud, mi cuerpo, mi pueblo’, impartida por María José Chacón (Proyecto Koan), quien ofreció varias dinámicas de concentración para estumular a las asistentes enla importancia de dedicarse tiempo a ellas. Posteriormente, intervino IsisCosta, trabajadora social gerontóloga, que ofreció una conferencia titulada ‘Menopausia: cuando aún hay placer’.

Por último, se trasladaron al Hostal del Sol para disfrutar de una comida de convivencia y luego vieron la representación teatral Shirley Valentine.

Este encuentro se celebra como un espacio de reflexión, formación y convivencia entre las asociaciones de mujeres rurales.

