Las mujeres rurales de Córdoba analizan la importancia de escucharse

El teatro Olimpia, de Villa del Río, ha acogido el 22º Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia , titulado ‘Tiempo de cuidarse’, organizada por la delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.

Abrieron el acto Auxiliadora Moreno Rueda, diputada-Delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana; Jesús Morales, alcalde de Villa del Río; y Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

Tras reconocer la participación y compromiso de las asociaciones de mujeres llegadas desde toda la provincia, y tras un desayuno en la caseta municipal, la jornada continuó con la conferencia titulada ‘Sembrando bienestar: mi salud, mi cuerpo, mi pueblo’, impartida por María José Chacón (Proyecto Koan), quien ofreció varias dinámicas de concentración para estumular a las asistentes enla importancia de dedicarse tiempo a ellas. Posteriormente, intervino IsisCosta, trabajadora social gerontóloga, que ofreció una conferencia titulada ‘Menopausia: cuando aún hay placer’.

Por último, se trasladaron al Hostal del Sol para disfrutar de una comida de convivencia y luego vieron la representación teatral Shirley Valentine.

Este encuentro se celebra como un espacio de reflexión, formación y convivencia entre las asociaciones de mujeres rurales.