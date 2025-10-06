Homenaje al geólogo y científico francés W. Kilian

El colectivo Cabra en el recuerdo no ha querido dejar pasar el centenario que el pasado 30 de septiembre se cumplió del fallecimiento en Grenoble del geólogo francés W. Kilian, organizando una jornada geológica para recorrer aquellos parajes que aquel estudió científicamente durante su estancia en Cabra a finales del siglo XIX, como son la cantera del Acebuchal y la cantera romana de Los Frailes. Así, se celebró una conferencia introductoria sobre la figura del científico en la Casa de la Juventud a cargo del miembro del colectivo, el geólogo lucentino Rafael Roldán de la Rúa, y la proyección de un vídeo del geólogo y catedrático de la Universidad de Granada, Leandro Sequeiros, especialista en los valores geológicos de la Sierra de Cabra.

Una iniciativa en la que con la participación también de Rafael Luna Leiva, promotor del colectivo, una veintena de participantes pudieron conocer posteriormente in situ las mencionadas canteras de la mano de Roldán de la Rúa y, así, valorar la importancia que para Cabra y la Subbética tuvo la visita a la zona de la Mission D’Andalousie de la parisina Academia de Ciencias del Instituto de Francia. El objetivo de la misión fue recopilar datos sismológicos y geológicos de las tierras afectadas por el gran terremoto de Andalucía acaecido el 25 de diciembre de 1884 y que con epicentro en la localidad granadina de Arenas del Rey, se hizo notar gravemente en varias comarcas de las provincias de Málaga y Granada y, en menor medida, también en la de Córdoba.

Aquella misión científica contribuyó a situar a nivel mundial la importancia del yacimiento jurásico de La Fuente de los Frailes y a ser el punto de partida para los primeros estudios paleontológicos sobre los fósiles de ammonites en el Macizo de Cabra y de las Sierras Subbéticas, ubicando dichos enclaves en el mapa de los más destacados y principales yacimientos geológicos y paleontológicos.

En el transcurso de la excursión, los responsables del colectivo colocaron testimonialmente en el rótulo de la calle Geólogo W. Kilian, así como una pintura de un ammonites realizada para la ocasión por Isabel Cabrera, artista plástica de Cabra.