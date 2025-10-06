El festival de teatro 'Itinerantes Ciudad de Cabra' llegará a su sexta edición el 25 de octubre

Distintos espacios y enclaves de la ciudad de Cabra, al igual que ya ocurriera en las cinco ediciones anteriores, serán los escenarios de la puesta en escena de cinco obras de microteatro seleccionadas de las 35 que, desde distintos puntos de la geografía española, concurrieron al certamen nacional convocado para el VI Festival de Teatro “Itinerantes Ciudad de Cabra”.

Esta anual cita, que organiza la asociación La Intriga Teatro con la colaboración del ayuntamiento de Cabra a través de su delegación de Cultura como ha informado la responsable de esta área municipal, Mª Sierra Sabariego junto a la coordinadora del Festival, la actriz egabrense Carmen Moral, tendrá lugar el sábado 25 de octubre.

El recorrido teatral comenzará a las 18.00 horas y contará con cinco propuestas escénicas que ofrecerán “una experiencia inmersiva y variada, con géneros que van desde la comedia gestual hasta el drama contemporáneo”, como apuntaba Moral.

Las obras que integran el cartel son Ver, oír y callar, Pronto llegará, FY Robot (comedia gestual robotizada), Impurezas y Miedo, seleccionadas por su calidad artística y “su capacidad de conectar con el público”, ha explicado.

El público asistente, que actuará como jurado popular, podrá disfrutar de este recorrido teatral por los distintos enclaves y espacios donde se pondrán en escena las micro obras, siendo el precio de entrada única de 10 euros.

La clausura será a las 21.00 horas en el Teatro ‘El Jardinito’, donde con entrada libre hasta completar aforo, se darán a conocer los premios otorgados según la puntuación del público.