Tribunales
Condenan por acoso laboral al excoordinador de Tu Historia de Lucena
El fallo ha sido dictado por el Juzgado de lo Penal número 5 de la Audiencia Provincial
Una sentencia firme ha avalado el acoso laboral soportado durante seis años por una trabajadora de la fundación Tu Historia de Lucena. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal número 5 de la Audiencia Provincial, condena al excoordinador por sendos delitos contra la integridad moral, en la modalidad de acoso en el ámbito laboral, y de lesiones graves sobre la salud psíquica a dos años y seis meses de prisión. Además, el tribunal le impone una indemnización de 30.000 euros.
Los hechos se remontan al año 2012. Desde entonces, tras recibir la denunciante una felicitación de un concejal, según recoge la resolución, su superior jerárquico comenzó a infligirle sobrecargas de trabajo, menosprecios e, incluso, acciones físicas como «zarandeos». De igual modo, constan como hechos acreditados la imposición de tareas de más baja cualificación con la finalidad de ir «minando» la moral de la empleada, cuya categoría era de auxiliar turístico.
