El centro comercial abierto de Lucena dinamiza octubre con tres acciones de promoción y visibilidad

Lucena organiza en octubre hasta tres acciones de relanzamiento del comercio local y generación de estímulos vinculados al fomento de la actividad en los establecimientos de proximidad. Se trata de una triple campaña, ideada para repercutir, igualmente, en otros sectores como la hostelería y el turismo, y canalizada a través del Centro Comercial Abierto, con la colaboración del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación.

La elección del décimo mes del año obedece a facilitar la transición entre un ciclo estival dominado por las rebajas, el descenso global de las ventas y la siguiente programación del calendario navideño. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Fomento y Desarrollo Económico, María de la O Redondo, junto a los representantes del CCA, aboga por consolidar a octubre como «un mes dinámico», desde la pretensión de apuntalar «la identidad» del municipio como «un entorno comercial atractivo, seguro y con personalidad propia».

Después de la Noche Mágica del pasado 6 de junio, el CCA Eliossana retoma su agenda, este mismo viernes, desde las 19.00 horas, con la Pasarela Eliossana, en la Plaza Nueva. Diferentes firmas y negocios, con un determinante protagonismo local, presentarán las colecciones de otoño e invierno.

Feria Outlet

Seguidamente, el domingo 19 de octubre el escenario de referencia se traslada a la Caseta Municipal del antiguo recinto ferial para desarrollar una nueva edición de la Feria Outlet, propuesta concebida en el actual ciclo de gestión del Centro Comercial Abierto y que ha adquirido una relevancia y aceptación sobresalientes. Desde las 10.00 y hasta las 18.00 horas, una veintena de establecimientos expondrán descuentos excepcionales y oportunidades imperdibles en sectores como la moda, infantil, calzado, hogar o complementos. Esta cita incorpora una visión solidaria con el anuncio de una paella solidaria a beneficio de Nuestros Ángeles, la asociación de enfermos y familiares de alzhéimer.

Y, por último, los escaparates regresan a la Plaza Nueva el viernes 24 de octubre, con inicio fijado a las 17.00 horas. En torno a unos 15 comercios de alimentación, belleza, salud, moda, automoción o decoración floral compartirán la Street Market, convertida en una jornada trenzada en un día de compras al aire libre, animación, música en directo, dinámicas participativas y diversión general.

Valoración

El presidente del CCA Eliossana, Vicente Briones, significó la intención de conferir «visibilidad» al comercio local, así como «fidelizar» a los clientes y atraer al público de localidades cercanas, proporcionando atractivos y movimiento al centro histórico. Del mismo modo, acentuó la importancia de «fortalecer» el tejido comercial por su incidencia en el conjunto de Lucena.

Paralelamente, avanzó la primera fase de la campaña de Bonos Consumo, con más de 30.000 euros depositados en los 91 negocios de hostelería adheridos.