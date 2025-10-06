Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

El Ayuntamiento de Palma del Río pone en marcha la policía de barrio

Dos agentes recorrerán un barrio de la ciudad en turnos de mañana y de tarde como complemento al patrullaje en vehículo

La alcaldesa conversa con varios agentes de la Policía Local de Palma del Río.

La alcaldesa conversa con varios agentes de la Policía Local de Palma del Río. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha anunciado la puesta en marcha de la figura del policía de barrio o policía de proximidad, un servicio que se prestará en la ciudad por primera vez.

El objetivo es que la Policía Local patrulle la ciudad a pie para recoger las inquietudes de vecinos y comerciantes. Cada día, dos agentes de la Policía Local recorrerán un barrio de la ciudad en turno de mañana y de tarde como complemento al patrullaje que se realiza en el vehículo de forma habitual. De esta forma se refuerza la seguridad en el municipio con esta figura que pretende dar proximidad y cercanía y recoger de forma directa las inquietudes de los vecinos del municipio.

Noticias relacionadas y más

Este servicio se pone en marcha ahora, cuando la plantilla de Policía Local cuenta con 29 agentes, tras la reciente incorporación de 9 policías más. Palma del Río cuenta actualmente con la plantilla de policías más amplia de su historia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents