La Virgen de la Sierra regresa a la Casita Blanca de Cabra

Como cada año llegadas estas fechas, tras algo más de un mes de estancia en la ciudad de Cabra a la que llegara en la Bajá que desde su santuario hace cada año el 4 de septiembre, la imagen de María Santísima de la Sierra regresó a la Casita Blanca.

Ha sido en la jornada de este domingo 5 de octubre acompañada de fieles y devotos, que en algunos casos la esperaron desde bien temprano en los alrededores del santuario y en otros, acompañándola en su caminar tras la clásica misa de despedida de las 6:00 horas en la iglesia de la Asunción y Ángeles y recorriendo el casco urbano hasta la barriada que lleva su nombre y donde a las puertas de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo, tras el canto popular de la Salve, el alcalde Fernando Priego, le retiró la vara de mando que la acredita como alcaldesa perpetua de la ciudad.

Una subida a la sierra egabrense, por un camino pedregoso y empinado donde se volvieron a vivir momentos y estampas emotivas en parajes como el antiguo paso a nivel, Góngora, la Salve, los Colchones, el Peñón de la Beata o la Viñuela, siendo llevada en sus andas de plata a hombros de sus costaleros y habiendo sido ataviada para esta ocasión con un antiguo manto del siglo XVIII de color azul tejido en plata y seda con motivos vegetales y con galón de plata, del que se desconocen exactamente datación y donante.

La Virgen regresa así al picacho, tras unas semanas llenas de acontecimientos que en su honor se han venido celebrando y que llegaban este fin de semana a su término.