Quejas
Denuncian el daño a la muralla de Palma del Río durante su limpieza
La asociación Saxoferreo comunican que los vecinos han sido testigos del desprendimiento de tierra y piedras
La asociación Saxoferreo denunció el pasado jueves el daño a la muralla almohade de Palma del Río. En un comunicado, la asociación informaba de que «habiendo sido alertados por vecinos de la localidad, que asistían estupefactos los pasados días al desprendimiento de tierra y piedras en la muralla almohade debido a su limpieza, esta asociación comprobó in situ que el método utilizado para la limpieza (agua proyectada a presión en toda su superficie) ha provocado la destrucción del tapial pues, tal y como puede observarse en las fotografías tomadas al efecto por Saxoferreo, ha habido abundante desprendimiento de materiales de sus muros».
Asimismo, Saxoferreo anunció que «cómo es posible que la Junta de Andalucía haya podido autorizar tal intervención y así se lo haremos saber a la consejería competente en el tema».
