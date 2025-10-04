Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucena

Vesperos de toda España exploran la Subbética en la Ruta del Vespa Club

Unos 400 participantes viajan hasta Priego de Córdoba y recorren 100 kilómetros

El Vespa Club Lucena organizó y disfrutó la 14ª Ruta Subbética.

El Vespa Club Lucena organizó y disfrutó la 14ª Ruta Subbética. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El ruido eterno y el olor inconfundible de las vespas volvieron a dominar el primer fin de semana de octubre desde Lucena hasta diversos puntos de la Subbética.

Unos 400 participantes conformaron la 14ª Ruta Subbética en Vespa, promovida por el Vespa Club Lucena. La jornada central, este sábado, comenzaba desde las instalaciones de FM Calefacción y los expedicionarios arrancaron definitivamente sus motores para emprender una travesía de 100 kilómetros.

Banderas y enseñas de clubes de multitud de latitudes del panorama nacional lucían motos e indumentarias. El circuito avanzaba por la Sierra de Rute, antes de enfilar el camino hacia Priego de Córdoba, localidad asignada como parada oficial, justamente en la calle Río. La caravana profundizó en enclaves emblemáticos como el Barrio de La Villa y lugares símbolos del patrimonio barroco. El regreso discurrió por Carcabuey y Cabra.

La planificación concluyó con un almuerzo de convivencia, en la Caseta Municipal de Lucena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents