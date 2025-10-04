La sensibilidad y el poder de la mujer conquistan la pasarela de Fuente Palmera de Boda

Fuente Palmera de Boda acogió el debut en su pasarela profesional de dos firmas cargadas de juventud, fuerza e ilusión. Desde Écija llegaban GRWM Atelier Prepárate conmigo, compuesto por los diseñadores cordobeses de Encinas Reales Iván y Antonio Moscoso, y el astigitano Antonio Ángel Burgos, junto al especialista en marketing, David Ortiz. Los tres jóvenes creadores se conocieron hace unos años cuando estudiaron el ciclo medio de Confección y Moda del IES Colonial, consiguieron en 2020 un primer y tercer premio en el cuarto Certamen de Jóvenes Diseñadores y luego se unieron para trabajar en su auténtica pasión.

God is a woman ha sido su propuesta sobre la moqueta de la Plaza Real, resaltando en una colección de fiesta la figura femenina, su sexualidad y el empoderamiento de la mujer. Tejidos con pedrería, lentejuelas, polipiel, volúmenes exuberantes y formas infinitas «que evocan a las diferentes creaciones de Dios». Tras el desfile se mostraban muy satisfechos «porque siempre que hacemos algo en Fuente Palmera tiene mucha repercusión y nos sale bastante trabajo».

Ganadora de 2024

Les siguió la sevillana Sara Pozo, ganadora del Certamen de 2024, lo cual le otorgaba la oportunidad de desfilar en esta edición de Fuente Palmera de Boda. «Este último año ha sido un periodo intenso pero muy bonito donde he preparado esta colección completa presentada hoy aquí de donde me voy muy contenta y agradecida con las modelos y con toda la organización», señalaba. Divinitá, inspirada en las diosas romanas, era el nombre de una propuesta cargada de capas, gasas y colores rosa, lila y celeste en su ramillete de trajes de fiesta y el blanco con detalles dorados en los de novia.

La noche la cerró el Grupo HigarNovias, de Fuente Palmera, presentando su nueva colección de novia y fiesta, Palacios de Luz, una propuesta que fusiona arte, arquitectura y emoción en cada diseño. Inspirada en la magia de las formas que se elevan hacia el cielo y en la belleza de los espacios que encierran historias, Palacios de Luz es una oda al detalle y la sensibilidad. Cada diseño nace como una construcción íntima, donde la geometría se suaviza en delicadas transparencias, los volúmenes cobran movimiento y la luz se convierte en el verdadero tejido de cada vestido. En la novia, los encajes evocan filigranas esculpidas en vidrieras, los drapeados recuerdan arcos que enmarcan la belleza y las faldas etéreas se alzan como columnas que sostienen la emoción de un instante eterno. Para la fiesta, los tejidos se transforman en destellos que recorren la silueta como ventanas iluminadas; los bordados recuerdan mosaicos brillantes, y los cortes arquitectónicos exaltan la fuerza y feminidad de quien los luce.

Broche

Este sábado, Málaga de Moda tomó protagonismo en la pasarela con las creaciones de sus marcas, Mi pequeña nubecita, Maumar Couture, Tricotra, Magdala Bisutería y Magali Villanueva. A continuación se estrenó en Fuente Palmera de Boda la firma catalana especializada en trajes de novio Blackpier, con franquicias en media España incluida Córdoba. El colofón lo puso Aguilar Novias, de Fuente Palmera, con su colección de novio, novia y fiesta.