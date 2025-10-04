Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Guadiato se queda sin su plan de minería y naturaleza con cargo a los fondos EDIL

La solicitud la realizó la Mancomunidad y se van a presentar alegaciones a la resolución provisional

La alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Mariví Paterna, ha explicado a este medio que el EDIL del Guadiato es una estrategia para el desarrollo del territorio. La Mancomunidad del Guadiato presentó esta Estrategia a los fondos Feder, aunque no ha sido seleccionada en primera instancia.

Entre las actuaciones contempladas, en la línea 1 (Plan de Actuación Integrado "Minería y Naturaleza") estaba la rehabilitación y puesta en valor de la Mina Santa Rosa, con un presupuesto de 2.209.550 euros, que constaba de varias fases. Una fase ya está realizada, que es la restauración de la sala de máquinas y el castillete, y en este proyecto se incluían las fases 2, 3 y 4, con la recreación de estructuras de galería de mina, creación de un edificio museo con exposiciones sobre historia de la minería y acondicionamiento y musealización de las galerías subterráneas.

Otras propuestas

Además, también dentro de esa misma línea 1, se pretendía realizar la compra y reforma integral de un edificio para convertirlo en viviendas sociales, con el objetivo de dar soluciones habitacionales dignas y accesibles a personas en situación de vulnerabilidad, con un presupuesto de 2.022.300 euros.

Se contemplaba también otra actuación pero dirigida a todos los municipios del Guadiato, la creación de una Plataforma Digital de Patrimonio, valorada en 53.500 euros.

Esta Estrategia de Desarrollo Integrado Local fue aprobada en un pleno extraordinario el 19 de febrero de 2025 y con ella "se buscaba el desarrollo sostenible del territorio y combatir la despoblación y envejecimiento poblacional y urbano. La solicitud la realizó la Mancomunidad y se van a presentar alegaciones a esta resolución provisional", ha informado Mariví Paterna.

