Detenida la madre de la menor víctima del presunto abuso sexual en Lucena

La Policía Nacional ha detenido a la madre de la menor víctima de un presunto abuso sexual este pasado jueves en Lucena. Este arresto se practicaba durante la jornada de este viernes. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman a este periódico que a la progenitora se le imputan los mismos hechos atribuidos al varón de 46 años, detenido el mismo jueves tras ser retenido por unos testigos tras observarlo, en actitud sospechosa, con la niña de sólo 4 años. Ambos detenidos, señalan las mismas fuentes, pasan hoy a disposición judicial en el juzgado de guardia de la sede judicial de Lucena.

Después del primer arresto, practicado por la Policía Local de Lucena en el Llano de las Tinajerías, tras la actuación determinante de los vecinos, la Policía Nacional asumió la investigación de un suceso que ha generado una importante alarma social en el municipio y una imparable indignación por la brutalidad de este delito.

Sobre el individuo detenido, que circulaba en moto y con casco al producirse la detención, constan antecedentes penales por hechos similares, y cumplió una condena de 11 años en otro punto de España. Además, está sometido a una vigilancia permanente con un dispositivo electrónico. Este hombre trabajaba como repartidor en un establecimiento de comida rápida y guarda relación con la familia de la víctima.