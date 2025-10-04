Hinojosa del Duque
Aprobado el proyecto de actuación para el aeródromo de Hinojosa del Duque
El Pleno da el visto bueno por unanimidad a la iniciativa de la empresa Air Attack para su uso en la extinción de incendios
El Pleno del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha aprobado por unanimidad, con el respaldo de PSOE, PP e IU, el proyecto de actuación de la iniciativa que la empresa Air Attack On Fire Europe quiere realizar en el antiguo aeródromo para su uso por aeronaves de extinción de incendios forestales.
Se trata de un paso más y definitivo, tras la aprobación ambiental que en febrero obtuvo del Ministerio para la Transición Ecológica. Las instalaciones estaban en desuso y con este proyecto se reabrirán con distintas inversiones para su certificación como aeródromo de uso restringido dedicado a la base de lucha contra incendios, por su situación estratégica para el Ministerio e incluso el Infoca, cubriendo Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura.
La empresa tiene prevista una inversión cercana a los 3 millones de euros y mantendrá la actividad durante todo el año, con la formación de pilotos en la lucha contra incendios y mecánicos, construyéndose una pista de 1.400 metros de largo y 23 de ancho.
