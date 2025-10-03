El sevillano Ángel Zapata se adjudica el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda

Fuente Palmera de Boda ha acogido una de las citas más esperadas del programa: el noveno Certamen de Jóvenes Diseñadores, una pasarela donde el talento emergente fue el gran protagonista. Un total de 15 diseñadores y diseñadoras presentaron dos propuestas cada uno —una de novia y otra de fiesta— en un desfile cargado de originalidad, técnica y emoción del que salió vencedor el sevillano Ángel Zapata.

El jurado del certamen estuvo presidido por el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, y formado por tres mujeres referentes del mundo del diseño y la comunicación: la prestigiosa diseñadora e invitada de honor, Ágatha Ruiz de la Prada, y las creadoras de contenido especializadas en moda Margarita de Guzmán y Nuria Cabrera. Su deliberación destacó por el alto nivel de las colecciones, la personalidad de los diseños y la apuesta por la sostenibilidad.

Durante la gala, también participaron en la entrega de premios el presidente de la Asociación Empresarial, Manuel Jesús Adame, y los responsables del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad que financia el certamen: el director general del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, y la responsable del IAJ en Córdoba, Carmen Arcos.

La entrega de premios comenzó con un reconocimiento a Ágatha Ruiz de la Prada, por su trayectoria y su aportación al mundo del diseño y la moda. Acto seguido, el jurado fue entregando los galardones a los diseñadores premiados. El tercer premio, valorado en 300 euros, fue para María José Vázquez, de Córdoba. El segundo premio, valorado en 600 euros, fue para Claudio Rider, cuya colección además recibió la mención al diseño más sostenible. El primer premio, de 1.200 euros, fue para Ángel Zapata, de Alcolea del Río (Sevilla), quien se dirigió a un público emocionado por el resultado.

El certamen reafirma su papel como cantera de jóvenes talentos y escaparate para nuevas voces del diseño andaluz, consolidándose como una plataforma única dentro del circuito de ferias del sector nupcial y de eventos.