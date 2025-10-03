Rute celebra el 30 aniversario del Monumento al Anís como símbolo de identidad y legado cultural

El Ayuntamiento ha celebrado el 30 aniversario de la inauguración del Monumento al Anís de Rute. Lo ha hecho coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad, que atraerá a miles de visitantes los próximos meses. Para el alcalde, David Ruiz, este monumento "es el reflejo de generaciones de hombres y mujeres que convirtieron al anís en un legado cultural que viaja más allá de nuestras fronteras, llevando siempre el nombre de Rute". El acto tuvo lugar junto al propio monumento, ubicado en la avenida Blas Infante, donde fue inaugurado el 13 de mayo de 1995. Un símbolo que “es ya parte de la imagen de nuestro pueblo, que honra sus raíces para construir un futuro más sólido”, señaló David Ruiz.

En el acto también tomó la palabra Francisco Javier Altamirano, alcalde en 1995, cuando se edificó este monumento. Altamirano, que procede de familia con destilería, recordó que "mi infancia se desarrolló entre alambiques”. El exalcalde puso en valor el trabajo de investigación de tres ruteños que han publicado recientemente libros sobre la historia del anís de Rute, como son los escritores Manuel García Iturriaga, Bartolomé García y Antonio Casas. Este último, descendiente de constructores de calderas de alambique, resaltó en su intervención la maestría de estos caldereros que desde los albores del siglo XVI vienen destilando el famoso anís de Rute, hasta nuestros días donde aún perviven cuatro destilerías.

Por su parte, la delegada provincial de Administración Local, Raquel López Moriana, definió el monumento como un “recuerdo del trabajo colectivo de todo un pueblo, de su cultura y tradición”, reforzando la idea del anís como emblema de la identidad compartida. El acto concluyó con la interpretación de los himnos a cargo de la Banda Municipal de Música de Rute y un brindis, por supuesto con anís de Rute, celebrando así la permanencia de una tradición que sigue siendo motivo de orgullo para generaciones de ruteños.