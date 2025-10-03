Puente Genil se une contra la violencia y por la convivencia en una gran concentración ciudadana

La plaza de España de Puente Genil, en pleno centro comercial, ha acogido esta tarde una concentración ciudadana en la que han participado varios centenares de personas, en un acto promovido por el Ayuntamiento con el objetivo de mostrar unidad frente a los episodios de violencia y delincuencia registrados en la localidad en los últimos meses.

La convocatoria, celebrada bajo el lema "Puente Genil unido contra la violencia", reunió a representantes de todos los grupos políticos municipales —PP, PSOE, IU y Vox— y a diferentes colectivos sociales, como la Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil, la Asociación de Comercio y la asociación de vecinos Ribera de San Luis, que se sumaron con la lectura de manifiestos.

El alcalde, Sergio Velasco, subrayó que la concentración representa “un clamor popular” contra la delincuencia y agradeció la respuesta vecinal. “Estamos aquí para decir alto y claro que no tenemos miedo y que vamos a combatir con determinación la violencia, el narcotráfico y las conductas que ponen en riesgo la convivencia”, señaló.

Velasco recordó los graves sucesos ocurridos en el municipio, entre ellos el tiroteo de septiembre con dos heridos, del que en esta semana se ha producido la detención del presunto autor de los disparos. En este sentido, expresó su confianza en la labor de las fuerzas de seguridad y pidió la colaboración ciudadana.

La concentración contra la violencia en Puente Genil ha contado con la participación de varios cientos de vecinos. / V. Requena

El regidor anunció, además, nuevas medidas para reforzar la vigilancia local, seis nuevas plazas de Policía Local, incorporación de dos motos y dos vehículos, así como la instalación de cámaras de seguridad en distintos puntos de la localidad.

"Un pueblo extraordinario y ejemplar"

“Queremos que Puente Genil siga siendo un pueblo extraordinario y ejemplar, y para ello es necesario un pacto social por la seguridad y la convivencia en todas las barriadas”, concluyó Velasco.

Con esta concentración convocada, Puente Genil quiere enviar un mensaje claro: “Ni miedo, ni silencio, ni impunidad. La unidad de todos es la mejor respuesta contra la delincuencia”, según recogía el manifiesto institucional al que se ha dado lectura, previa aprobación en Pleno. "La concentración que convocado el Ayuntamiento- se ha incidido en el comunicado- solo es contra los violentos y los delincuentes que ponen en riesgo nuestra convivencia y mancillan la imagen de nuestra tierra. En ningún caso se dirige contra otra Administración. Queremos llamar la atención sobre la necesidad de medios y recursos ajustados a una situación extraordinaria como la que existe a día de hoy en Puente Genil, que requiere la más absoluta colaboración entre todas las administraciones públicas, desde la colaboración y la lealtad para dar pasos firmes contra el mal".