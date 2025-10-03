La Plaza de Abastos y la Fuente del Río, entre los proyectos de Cabra para los fondos EDIL

"Reforma integral del centro histórico de Cabra: transformación multidimensional" y "Equipamientos y servicios de ciudad: desarrollo urbano y sostenibilidad" son las dos grandes líneas en las que se centra el Plan de Actuación Integrado (PAI) Cabra Crece Contigo, para el que la UE acaba de aprobar financiación.

El alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Fondos Europeos, Javier Fernández, y el técnico municipal José Luque han informado de que el plan ha obtenido la aprobación provisional de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda para el nuevo marco comunitario de Desarrollo Regional -Feder- (2021-2027).

La primera de las líneas permitirá la rehabilitación de la Plaza de Abastos, la reforma de la Estación de Autobuses y la construcción de una nueva planta para asociaciones sin ánimo de lucro, la finalización de la avenida José Solís con la reforma integral de su tramo norte, entre la Plaza de España y Los Arcos, o la rehabilitación y puesta en valor del Puente del Junquillo y su entorno, superando cada uno de ellos, el millón de euros de inversión, según Priego.

Segunda línea

La segunda de las líneas contempla cuatro grandes actuaciones como son la puesta en valor como bien de interés cultural de la Fuente del Río a través de varios proyectos que serán la reforma integral del auditorio Alcalde Juan Muñoz y la instalación de un espectáculo luminotécnico en el paraje, por más de 2,5 millones de euros; la mejora de infraestructuras de abastecimiento y suministro de agua mediante la construcción de un nuevo depósito municipal, la implantación de sistemas y equipos de cloración en 13 puntos estratégicos de la red de agua y la instalación de 935 contadores inteligentes en los barrios de Los Silos, Pedro Garfias y Belén; la dotación de equipamientos deportivos en zonas desfavorecidas con la construcción de un circuito de trialsin junto a la Vía Verde y un nuevo campo de fútbol 7 de hierba artificial en el Polígono Vado Hermoso; y un plan de formación para colectivos desfavorecidos.

“Es un día grande para Cabra, puesto que estamos en la senda de volver a conseguir financiación europea para apoyar la línea de transformación de la ciudad que viene desarrollando este equipo de Gobierno, primero con la estrategia Edusi y ahora con esta Estrategia de Desarrollo Integrado Local -EDIL-”, ya que como señalaba Priego, Cabra Crece Contigo contará con una financiación de 10.543.151 euros “para sustentar un proyecto ambicioso, a la par que sensato y coherente, con el objetivo de seguir consolidando a Cabra como una ciudad del siglo XXI”.

Además, Priego mostró su satisfacción porque “no sólo hemos conseguido estar entre los 49 proyectos aprobados de los 65 que han presentado las ciudades medias de Andalucía, sino que además ha sido el mejor valorado de toda la provincia de Córdoba y el quinto en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, en la categoría de Ciudades Intermedias”.