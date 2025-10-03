Los municipios de Los Pedroches aportarán un millón de euros para completar los fondos EDIL

La Dirección General de Fondos Europeos ha resuelto provisionalmente la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a planes de actuación integrados por entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible con cargo al fondo europeo de desarrollo regional en el periodo 2021-2027. Una convocatoria a la que concurrió la comarca de Los Pedroches, de la mano de la Diputación de Córdoba, solicitando un montante económico de 10 millones de euros para proyectos en los diecisiete municipios de la comarca.

Esa resolución provisional incluye en el reparto a la comarca de Los Pedroches, por cumplir con la puntuación mínima necesaria de 50 puntos, y eleva la financiación con fondos europeos a los 5.974.452 euros, es decir, el 85 por ciento de la financiación total. Corresponderá a los diferentes ayuntamientos afrontar la inversión pública del 15 por ciento restante -1.054.315 euros- para una inversión total en Los Pedroches de 7.028.767 euros.

Los municipios de la comarca definieron los proyectos que se incluyeron en esa Agenda Urbana de Pozoblanco-Los Pedroches con una petición de 8,5 millones de euros ya que la financiación propia ascendía a 1,5 millones de euros. Es decir, que la resolución otorga al territorio el 70,28 por ciento de lo solicitado. Cabe destacar que contra esta resolución provisional las entidades interesadas pueden interponer alegaciones.

Pozoblanco-Villanueva de Córdoba, sin ayudas

La mala noticia de esta resolución llega con la no selección de los proyectos presentados conjuntamente por Pozoblanco y Villanueva de Córdoba donde se solicitaban casi 8,5 millones de euros para una inversión pública cercana a los 10 millones de euros. Aquí, se engloban proyectos tan importantes como la urbanización del polígono Dehesa Boyal II de la localidad pozoalbense para el que se solicitaban 5 millones de euros.