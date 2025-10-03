Los Fondos Edil de Lucena permitirán una "transformación urbana" con 10,5 millones de euros

La Estrategia de Desarrollo Integrado Local para el período 2025-2029 aportará a Lucena 8,9 millones de euros, la máxima cantidad otorgada por el Gobierno central a ciudades medias, para una inversión global de 10,5 millones.

Entre 2025 y 2029, el Ayuntamiento ejecutará proyectos dirigidos a afianzar una ciudad “más sostenible” y dotada de una sobresaliente red de espacios verdes, intensificando, al mismo tiempo, “la cohesión social”, según ha remarcado en la mañana de este viernes el alcalde, Aurelio Fernández, junto a la concejala de Fondos Europeos, María de la O Redondo. Con ello se conseguirá “impulsar” la dinamización económica, comercial y turística. Las líneas cardinales del Plan de Actuación Integrado priorizan la movilidad y la generación de “más calidad de vida y oportunidades de futuro”.

Las bases de este programa europeo, engrosado con fondos Feder, posibilitan insertar actuaciones ejecutadas en este mismo año, como, por ejemplo, ocurre con la calle Catalina Marín, cuya remodelación integral culminará, con la recepción de la obra la próxima semana. Otras vías a reformar con este PAI son Juan Jiménez Cuenca o El Peso, aparte de la reconversión en bulevar de la avenida del Parque.

Actuaciones

Lucena, como actuaciones cardinales, emprende la segunda fase del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani; la extensión del Parque Europa, con nuevos sectores y recursos; la rehabilitación de la antiguas Bodegas Víbora como espacio social; la construcción de una nueva Caseta Municipal o la ejecución de un albergue turístico y juvenil en el hangar de la estación, junto a la Vía Verde del Aceite.

Con esta resolución provisional, el alcalde ha hablado de una “excelente noticia” porque redundará en una “transformación urbana” del municipio, después de alcanzar otro sobresaliente “respaldo” de Europa, a través de este plan plurianual.