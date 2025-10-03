La Feria de Ganado de Montoro arranca en la Huerta de la Isla con la participación de 300 escolares

La Feria de Ganado de Montoro ha abierto este viernes sus puertas en la Huerta de la Isla con una jornada que ha reunido a cientos de vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más emblemáticas de la localidad. Organizada por el Ayuntamiento de Montoro y la Asociación Cultural Ecuestre de Montoro, con la colaboración de la Asociación Ornitológica Cultural-Deportiva, la feria se celebrará hasta el próximo domingo 5 de octubre.

La mañana ha estado protagonizada por la participación de 300 escolares de la localidad, que han disfrutado de talleres y actividades en contacto directo con el mundo rural y ganadero, acercándose así a las raíces culturales de Montoro. A las 12.00 horas ha tenido lugar la inauguración oficial, con la presencia de la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, y miembros de la corporación municipal, así como de la subdelegada del Gobierno, Ana María López, y del diputado de Agricultura, Andrés Lorite.

Historia

El origen de la Feria de Ganado en Montoro se remonta a la Edad Media, aunque los primeros documentos que la mencionan aparecen en el siglo XVI. En aquel tiempo, los ganaderos se reunían en dos ocasiones al año: en abril, coincidiendo con la Romería de la Virgen de la Fuensanta y el inicio de la siega, y en octubre, previo a la Festividad de la Virgen del Rosario y en vísperas de la recogida de la aceituna, momento en el que se necesitaban nuevos animales para las labores del campo. Aquellas ferias se celebraban en el Cerrillo y la calle Feria, cerca de Vista Hermosa, y se convirtieron con el paso de los siglos en un referente de la vida económica y social de Montoro.

Responsables políticos en la apertura de la Feria del Ganado de Montoro. / CÓRDOBA

Hoy, siglos después, la Feria mantiene vivo ese espíritu con una programación diversa que incluye paseos en burro, una exposición y concurso local de canarios de color, concentración de podenco andaluz y rehalas, exposición avícola de distintas razas, exhibición de cetrería, presentación de yeguadas, caballos, mulos y burros, tiro con arco, rafting con bajada por la Huerta de la Isla y una muestra de complementos y accesorios para el caballo.

Este sábado, a partir de las 12.30 horas, se celebrará en la pista ecuestre la presentación de yeguadas, caballos, mulos y burros con la participación de la Yeguada El Chupete, Yeguada Juan Patricio Villegas, Yeguada El Diamante, Yeguada El Eucalipto, la Ganadería Hermanos Lara y la Yeguada Buenos Aires. El domingo a las 12.00 horas llegará una de las citas más esperadas y divertidas: el concurso “Caca de la Burra”, organizado por la Asociación Cultural Montoro Ecuestre.

Con esta nueva edición, la Feria de Ganado reafirma su papel como espacio de encuentro en el que tradición, cultura y ocio familiar se unen en un entorno único como la Huerta de la Isla.