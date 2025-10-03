Fondos Edil-Feder
La Diputación logra 14 millones de fondos europeos para los planes de actuación de Los Pedroches y Sierra Morena
Salvador Fuentes ha señalado que “con estos proyectos vamos a impulsar el desarrollo sostenible, la creación de empleo y mejorar la competitividad de estos dos territorios”
La Diputación de Córdoba ha logrado 14 millones de los fondos europeos Feder con los que se van a financiar los planes de actuación integrados (PAI) para áreas urbanas funcionales de Los Pedroches y Sierra Morena. Ambos proyectos, promovidos por la institución provincial, han sido incluidos en la resolución provisional favorable de la Secretaría de Estado de Fondos Europeos, desde la que se gestionan estas iniciativas en el marco de las Estrategias de EDIL con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.
El PAI para el área urbana funcional de Los Pedroches prevé la ejecución de 34 actuaciones, mientras que el plan para el área de Sierra Morena incluye 17 actuaciones.
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha mostrado su satisfacción “por esta aprobación provisional que nos abre la puerta a dos proyectos ilusionantes, con los que vamos a impulsar el desarrollo sostenible, la creación de empleo y mejorar la competitividad de estas dos comarcas”.
Además, ha añadido que “los proyectos incluidos en estos planes son muy diversos y afectarán a distintas infraestructuras municipales destinadas a diversas áreas de trabajo como servicios sociales o centros educativos, también se incluyen iniciativas para la mejora de equipamientos comerciales, industriales o para el desarrollo turístico”.
Fuentes ha insistido en que estos proyectos “aportarán también un importante componente social con la creación de centros destinados a la ciudadanía y a la juventud, además del impulso a campañas de sensibilización en redes sociales”.
