Sucesos
Detenidos dos hombres en las fiestas de Pozoblanco tras intentar robar un ciclomotor
Viajaban en el vehículo, junto al conductor, a quien habían obligado a llevarlos a Villanueva de Córdoba
La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que ha desarrollado en la localidad de Pozoblanco con motivo de la celebración de la feria y fiestas de la localidad, ha detenido a dos varones tras intentar roborle un ciclomotor a otra persona. Se les acusa de delitos de robo con violencia e intimidación y otro de coacciones.
Los agentes observaron en un punto de identificación de personas y vehículos a tres personas circulando en un ciclomotor, que les resultaron sospechosas, por lo que decidieron pararlo. Tras detener el vehículo y observar que el conductor del mismo mostraba evidentes signos de nerviosismo, los guardias civiles iniciaron gestiones para averiguar por qué iban tres personas montadas en el mismo.
Las gestiones practicadas permitieron averiguar que dos de los ocupantes del mismo, habían intentado, tras intimidar al conductor y usar la fuerza, sustraerle el ciclomotor, no logrando su propósito debido a la resistencia mostrada por el mismo.
Al no conseguirlo, le obligaron mediante coacciones y amenazas a trasladarlos hasta la localidad de Villanueva de Córdoba, accediendo la víctima a ello por miedo a posibles represalias futuras. La Guardia Civil procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con violencia e intimidación y otro de coacciones. Tanto el detenido como las diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
