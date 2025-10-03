Baena se queda fuera de los fondos EDIL, a los que optaba con un proyecto de 5,3 millones de euros

El proyecto que el Ayuntamiento de Baena presentó a los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), cuya resolución provisional ha hecho pública este viernes el Ministerio de Hacienda, ha sido rechazado.

El plan nacional financiado por la Unión Europea a través de los fondos Feder para el periodo 2021-2027 tiene como objetivo frenar la despoblación, impulsar el desarrollo sostenible y modernizar los espacios urbanos. Con este fin, el Consistorio baenense presentó a través de la Mancomunidad del Guadajoz-Campiña Este (al tener menos de 20.000 habitantes) un proyecto con actuaciones en Baena y en Albendín que alcanzaban los 5.315.500 euros, de los que la principal era la construcción de un equipamiento polivalente en la calle Mesones (1,9 millones de euros). Además, incluía la mejora de las redes de abastecimiento de agua (450.000 euros); la mejora de caminos rurales (280.000); la regeneración de la Ladera Sur con la restauración de la antigua iglesia del Salvador para transformarla en un espacio de participación ciudadana, ocio y cultura (290.000 euros) y la mejora de las depuradoras de agua del municipio.

Otra de las propuestas del Ayuntamiento de Baena era la creación de un centro de equitación que sirviera para ocio, formación y terapias ecuestres. Asimismo, el proyecto contemplaba la digitalización de los aparcamientos y la compra de suelo para crear zonas verdes y construir un ramal entre la Vía Verde del Aceite y el parque periurbano de la ermita de Los Ángeles.

Por su parte, para la pedanía de Albendín se pretendía cubrir la pista polideportiva y convertir la casa de los maestros en un edificio destinado a la juventud, así como la ampliación del pabellón cubierto.