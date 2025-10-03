Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reportaje

Baena huele a feria

Amigos, tapas, buena música y un tardeo que llena cada día el recinto y las casetas

Vecinos y visitantes llenan cada día la Feria Real de Baena

Vecinos y visitantes llenan cada día la Feria Real de Baena

Ver galería

Vecinos y visitantes llenan cada día la Feria Real de Baena / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

Baena huele a feria. Y es que en este tercer día de celebraciones, el recinto ha vuelto a llenarse de vida gracias a un tardeo que, con los años, se ha convertido en el momento favorito de los baenenses. Entre amigos, tapas y buena música, el ambiente arranca temprano y se prolonga hasta que la noche empieza a vestir de luces el real, y bien entrada la madrugada para los más fiesteros.

El paseo de los caballistas es otro de los grandes reclamos de la jornada. Con caballos primorosamente enjaezados y jinetes y amazonas vestidos de gala, la estampa no puede ser más atractiva. Sus paseos aportan elegancia y tradición a un espacio que, además de fiesta, se convierte en escaparate de cultura y raíces.

Las casetas viven también su particular auge, con una oferta musical para todos los gustos. La Caseta Municipal brilla con luz propia: allí, la apuesta del Ayuntamiento por traer a grupos de primera fila está cosechando llenos y una gran acogida popular. Baenenses y visitantes disfrutan de conciertos que dan ritmo y calor a la feria, consolidándola como una cita ineludible en el calendario festivo.

Volantes y lunares

Pero si algo hace relucir estos días son los trajes de flamenca. Decenas de mujeres de todas las edades pasean sus volantes y lunares por el real, regalando estampas de colorido y alegría que muestran la feria en todo su esplendor. No hay rincón donde no se sienta esa mezcla de arte y tradición andaluza que da personalidad y carácter a las fiestas de Baena.

La calle del Infierno, mientras tanto, se convierte en el reino de los más pequeños. Allí, entre luces, atracciones y puestos, niños y jóvenes encuentran su espacio para vivir la feria a su manera, llenando de risas y dinamismo a la jornada.

Noticias relacionadas y más

Este viernes y sábado se espera la llegada de muchos visitantes de la comarca, lo que promete multiplicar la afluencia y convertir la jornada en una de las más concurridas. Con ese ingrediente, la feria encara un fin de semana que promete ser memorable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents