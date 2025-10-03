Baena huele a feria. Y es que en este tercer día de celebraciones, el recinto ha vuelto a llenarse de vida gracias a un tardeo que, con los años, se ha convertido en el momento favorito de los baenenses. Entre amigos, tapas y buena música, el ambiente arranca temprano y se prolonga hasta que la noche empieza a vestir de luces el real, y bien entrada la madrugada para los más fiesteros.

El paseo de los caballistas es otro de los grandes reclamos de la jornada. Con caballos primorosamente enjaezados y jinetes y amazonas vestidos de gala, la estampa no puede ser más atractiva. Sus paseos aportan elegancia y tradición a un espacio que, además de fiesta, se convierte en escaparate de cultura y raíces.

Las casetas viven también su particular auge, con una oferta musical para todos los gustos. La Caseta Municipal brilla con luz propia: allí, la apuesta del Ayuntamiento por traer a grupos de primera fila está cosechando llenos y una gran acogida popular. Baenenses y visitantes disfrutan de conciertos que dan ritmo y calor a la feria, consolidándola como una cita ineludible en el calendario festivo.

Volantes y lunares

Pero si algo hace relucir estos días son los trajes de flamenca. Decenas de mujeres de todas las edades pasean sus volantes y lunares por el real, regalando estampas de colorido y alegría que muestran la feria en todo su esplendor. No hay rincón donde no se sienta esa mezcla de arte y tradición andaluza que da personalidad y carácter a las fiestas de Baena.

La calle del Infierno, mientras tanto, se convierte en el reino de los más pequeños. Allí, entre luces, atracciones y puestos, niños y jóvenes encuentran su espacio para vivir la feria a su manera, llenando de risas y dinamismo a la jornada.

Este viernes y sábado se espera la llegada de muchos visitantes de la comarca, lo que promete multiplicar la afluencia y convertir la jornada en una de las más concurridas. Con ese ingrediente, la feria encara un fin de semana que promete ser memorable.