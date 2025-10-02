La Ruta en Vespa une el patrimonio barroco y las Sierras Subbéticas

La decimocuarta edición de la Ruta Subbética en Vespa engarza el patrimonio barroco de Lucena y Priego. El recorrido, de 100 kilómetros a partir de la salida oficial, afianzada en las instalaciones de FM Calefacción, discurrirá por la Sierra de Rute y retornará, una vez compartida la parada principal en la calle Río del municipio prieguense, por Carcabuey y Cabra.

Este encuentro vespero de alcance internacional modela su convivencia con el Oktoberfest, organizado por la Cofradía de Jesús Nazareno en la Caseta Municipal del antiguo recinto ferial. El Vespa Club Lucena traslada a la explanada contigua los actos centrales de este viernes, con la exposición de las motos, la concentración antes de la subida al santuario de Aras y concierto de Vinilo 8.0. El almuerzo de convivencia, el sábado, igualmente se entronca en la fiesta alemana de la cerveza.

Las inscripciones trazan un apreciable descenso, contabilizándose unos 400 participantes. El presidente del Vespa Club Lucena, Pepe Tubío, atribuye esta tendencia a una "tónica general" que obedece "a la edad y cambio de gustos", así como a la complejidad de los procesos administrativos para autorizar estos acontecimientos. El Ayuntamiento, la Mancomunidad de la Subbética, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía respaldan esta Ruta Subbética.

El alcalde, Aurelio Fernández, aludió al "éxito asegurado" de una de las principales actividades del municipio en repercusión turística, "convertida en todo un clásico" al comienzo de octubre.