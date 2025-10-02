Sucesos
Un nuevo detenido en Baena en la macrooperación contra el narcotráfico, que continúa abierta
Los otros seis arrestados continúan en dependencias de la Guardia Civil, pendientes de pasar a disposición judicial
La Guardia Civil ha practicado una detención más en la investigación que desarrolla para desmantelar un grupo dedicado al narcotráfico en Baena, gracias a la cual el pasado martes fueron arrestadas seis personas. La operación, que continúa abierta, está siendo desarrollada por efectivos del puesto de Baena y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas o días.
Entretanto, los seis detenidos se encuentran en dependencias de la Guardia Civil, pendientes de pasar a disposición judicial, después de serles intervenidas diferentes cantidades de droga, que no han sido precisadas, en los registros que se realizaron en viviendas del barrio de San Pedro y en calles aledañas.
Amplio dispositivo
Unos 60 agentes participaron en el amplio operativo desplegado por el instituto armado en las calles del barrio baenense, que se prolongó durante varias horas, justo en la jornada en la que se iniciaba la Feria Real de la localidad del Guadajoz-Campiña Este.
En este operativo los agentes efectuaron siete registros, en los que participaron unidades de los Grupos Rurales de Seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y varias patrullas, con las que también colaboró estrechamente la Policía Local, apoyados por un helicóptero.
