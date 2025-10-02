Detenido en Lucena por un supuesto intento de abuso sexual a una menor

La Policía Local de Lucena ha detenido al mediodía de este jueves a un varón de 46 años tras un supuesto intento de abuso sexual contra una menor de solo cuatro años.

Los hechos han ocurrido en el entorno del Llano de las Tinajerías. Varios vecinos observaron al individuo, que circulaba en moto y con un casco, junto a la menor, en actitud sospechosa y tratando de forzarla a mantener algún tipo de relación en un soportal. Inmediatamente, estos mismos testigos, percatados de la situación, según confirman fuentes municipales, retuvieron a este hombre hasta la llegada de agentes de la Policía Local, quienes practicaron la detención.

En un primer momento, la Jefatura de la Policía Local había recibido aviso sobre un altercado en esta zona.

El detenido ha sido trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Lucena y agentes del mismo cuerpo de seguridad, que ha asumido la investigación, han acompañado a la menor al hospital Infanta Margarita de Cabra para que sea sometida a las pruebas pertinentes al activarse los correspondientes protocolos.