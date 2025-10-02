Detenido en Antequera un hombre buscado por un tiroteo con dos heridos en Puente Genil

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los disparos que causaron dos heridos, un hombre y una mujer, el pasado 8 de septiembre en Puente Genil. El hombre ha sido arrestado en Antequera, según han confirmado a Diario CÓRDOBA fuentes de la Benemérita.

La detención se produce casi un mes después de que se registrasen los hechos en la barriada Poeta Juan Rejano del municipio cordobés. En el tiroteo, resultó herido un hombre, con un impacto en el abdomen, y una mujer que resultó alcanzada en una pierna. Aquel día no hubo detenciones.

Un suceso aislado

La Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los disparos y emprendió su búsqueda, que no ha dado frutos hasta ahora.

Según fuentes de la investigación, aquel tiroteo, del que no han trascendido más detalles, fue un hecho aislado, que no estaba relacionado con otros incidentes recientes en la misma zona de Puente Genil.