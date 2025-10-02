Sucesos
Detenido en Antequera un hombre buscado por un tiroteo con dos heridos en Puente Genil
El arrestado es el presunto autor de los disparos que alcanzaron a un hombre y una mujer el pasado 8 de septiembre
La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los disparos que causaron dos heridos, un hombre y una mujer, el pasado 8 de septiembre en Puente Genil. El hombre ha sido arrestado en Antequera, según han confirmado a Diario CÓRDOBA fuentes de la Benemérita.
La detención se produce casi un mes después de que se registrasen los hechos en la barriada Poeta Juan Rejano del municipio cordobés. En el tiroteo, resultó herido un hombre, con un impacto en el abdomen, y una mujer que resultó alcanzada en una pierna. Aquel día no hubo detenciones.
Un suceso aislado
La Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los disparos y emprendió su búsqueda, que no ha dado frutos hasta ahora.
Según fuentes de la investigación, aquel tiroteo, del que no han trascendido más detalles, fue un hecho aislado, que no estaba relacionado con otros incidentes recientes en la misma zona de Puente Genil.
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Color y brillo en la feria de Pozoblanco
- Bujalance se prepara para la 8º edición de la Feria de la Patata Rellena con el apoyo de la Diputación de Córdoba
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días