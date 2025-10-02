Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diputación de Córdoba

Casi un centenar de empresas cordobesas se adhieren a la experiencia Oleoturismo España

La iniciativa está cofinanciada por los Next Generation y participan AEMO y varias diputaciones

Reunión en el salón de plenos de la Diputación de Córdoba.

Reunión en el salón de plenos de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha conseguido que 90 empresas de la provincia relacionadas con el sector oleícola se adhieran a Oleoturismo España, iniciativa cofinanciada por el fondo Next Generation y que busca crear una oferta turística sostenible basada en la cultura del aceite de oliva y que aglutine en una red a territorios, empresas y entidades. En concreto, 69 ya están validadas y 21 se encuentran en fase de incorporación, aunque han sido alrededor de un centenar las empresas contactadas.

"Durante los últimos meses se ha desarrollado un amplio trabajo de identificación, asesoramiento y validación de empresas oleoturísticas en la provincia y la capital, con el objetivo de fortalecer una red que aglutine almazaras, cooperativas, alojamientos, servicios gastronómicos y actividades culturales ligadas al olivar. Este proceso ha permitido identificar un tejido empresarial relacionado con la cultura del aceite muy diverso", señala la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz.

Para tal fin se han desarrollado jornadas informativas y técnicas tanto en la capital como en los municipios de Priego, Luque y Cañete de las Torres, así como encuentros y talleres virtuales con el objetivo de dar a conocer unos estándares mínimos para formar parte de esta red.

En los próximos meses se van a desarrollar acciones de promoción conjunta para dar visibilidad a esta red empresarial, apoyo a las empresas adheridas y campañas de comunicación con el objetivo de reforzar la provincia de Córdoba como un territorio líder en el oleoturismo y la cultura del aceite de oliva. Estas acciones dan continuidad a otras recientemente celebradas como la primera edición del congreso y premios Oleoturismo España.

