La Biblioteca Municipal de Cabra digitaliza más de 40.000 páginas de la prensa histórica local del siglo XX

Cerca de 40.000 páginas correspondientes a la cabecera El Popular (1918–finales de los años 90), así como La Voz del Pueblo (1894–1895) y El Pueblo (1903–1905), que se suman a otras colecciones ya disponibles como las de El Semanario de Cabra (1892–1907), La Ortiga (1903–1904), Apolo (1907–1908), La Opinión (1912–1989), El Egabrense (1975) o La Opinión de Cabra (2002), prácticamente la totalidad del patrimonio hemerográfico egabrense entre 1894 y 2005, han sido digitalizadas en estos últimos meses.

Unos trabajos de digitalización de la prensa histórica local llevados a cabo por la Biblioteca Pública Municipal ‘Juan Soca' como ha informado junto a su director José Pérez, el alcalde Fernando Priego, acompañado de la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego y el representante de la Biblioteca Digital de Andalucía, Jesús Jiménez, entidad con la que el consistorio firmó en su día un acuerdo de colaboración.

De esta manera, ya la prensa histórica local que ha sido digitalizada, ha pasado a integrarse en la Biblioteca Digital de Andalucía ( www.bibliotecadigitaldeandalucia.es ) y en el blog de la Biblioteca de Cabra ( https://bibliotecadecabra.wordpress.com/ ), facilitando así su consulta desde cualquier lugar y en cualquier momento y que gracias al procesamiento textual y a la indexación, las búsquedas se pueden realizar por palabras clave, todo un avance sustancial para investigadores y ciudadanía, que ya no necesitan revisar manualmente cada número.

El regidor además, agradecía a Carmen Megías, en representación de la familia editora de El Popular, la donación de su colección, así como a Manuel Buil, vicepresidente de la Fundación Promi, la autorización para la digitalización de esta cabecera.