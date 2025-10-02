Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca Municipal de Cabra digitaliza más de 40.000 páginas de la prensa histórica local del siglo XX

Los trabajos han sido posibles gracias a una colaboración del consistorio con la Biblioteca Digital de Andalucía

Trabajos de digitalización sobre el patrimino hemerográfico de Cabra.

Trabajos de digitalización sobre el patrimino hemerográfico de Cabra. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cerca de 40.000 páginas correspondientes a la cabecera El Popular (1918–finales de los años 90), así como La Voz del Pueblo (1894–1895) y El Pueblo (1903–1905), que se suman a otras colecciones ya disponibles como las de El Semanario de Cabra (1892–1907), La Ortiga (1903–1904), Apolo (1907–1908), La Opinión (1912–1989), El Egabrense (1975) o La Opinión de Cabra (2002), prácticamente la totalidad del patrimonio hemerográfico egabrense entre 1894 y 2005, han sido digitalizadas en estos últimos meses.

Unos trabajos de digitalización de la prensa histórica local llevados a cabo por la Biblioteca Pública Municipal ‘Juan Soca' como ha informado junto a su director José Pérez, el alcalde Fernando Priego, acompañado de la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego y el representante de la Biblioteca Digital de Andalucía, Jesús Jiménez, entidad con la que el consistorio firmó en su día un acuerdo de colaboración.

De esta manera, ya la prensa histórica local que ha sido digitalizada, ha pasado a integrarse en la Biblioteca Digital de Andalucía (www.bibliotecadigitaldeandalucia.es) y en el blog de la Biblioteca de Cabra (https://bibliotecadecabra.wordpress.com/), facilitando así su consulta desde cualquier lugar y en cualquier momento y que gracias al procesamiento textual y a la indexación, las búsquedas se pueden realizar por palabras clave, todo un avance sustancial para investigadores y ciudadanía, que ya no necesitan revisar manualmente cada número.

El regidor además, agradecía a Carmen Megías, en representación de la familia editora de El Popular, la donación de su colección, así como a Manuel Buil, vicepresidente de la Fundación Promi, la autorización para la digitalización de esta cabecera.  

El alcalde de Cabra contradice al INE y asegura que la población se sitúa en torno a los 20.200 habitantes

La Biblioteca Municipal de Cabra digitaliza más de 40.000 páginas de la prensa histórica local del siglo XX

Ketchup de endrina o vinagreta de piñas verdes: las recetas para impulsar la economía circular de Córdoba

Espectacular despliegue para desmantelar una red de narcotráfico en Palma del Río, con seis detenidos

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

El calor se resiste y remonta en Córdoba: esta es la escalada de las temperaturas vaticinada por la Aemet

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 2 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 2 de octubre

