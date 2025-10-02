Alberto Ruiz García toma posesión como nuevo alcalde de Fuente Carreteros

Fuente Carreteros ha investido a un nuevo alcalde este 2 de octubre de 2025, coincidiendo con el séptimo aniversario de su declaración como municipio, una casualidad marcada por los tiempos administrativos que han llevado a celebrar en esta jornada tan especial el pleno de toma de posesión de Alberto Ruiz García, hasta ahora segundo teniente de alcalde y responsable de las áreas de Empleo, Formación y Nuevas Tecnologías, Desarrollo económico, Participación Ciudadana y Juventud. El nuevo alcalde sustituye en el cargo a Paco Gómez, que renunció la semana pasada tras varios meses de baja por motivos de salud

El edificio de usos múltiples Alcalde Juan Ramírez se ha llenado de vecinos y vecinas para asistir al acto, entre ellos buena parte del equipo de gobierno de IU de Fuente Palmera con su alcalde a la cabeza, Francisco Javier Ruiz; el alcalde de La Guijarrosa, Manuel Ruiz; y el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite.

Alberto Ruiz García, de 29 años e ingeniero en Electrónica, Robótica y Mecatrónica, es militante de IU y entró en la política activa para las elecciones municipales de 2023. Tras su investidura, ha señalado que "es un orgullo liderar a partir de hoy este equipo que formamos hace dos años". El nuevo alcalde ha añadido que su principal reto será luchar contra la despoblación. "Quiero gobernar con transparencia, cercanía y participación", ha señalado.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, María José García, que en los últimos meses ha ejercido las labores de alcaldesa accidental, le ha expresado al nuevo primer edil su "respeto y apoyo por dar este paso adelante".

Desde la oposición, el portavoz socialista Julio Salas le ha tendido la mano al nuevo alcalde para trabajar por el bien común de Fuente Carreteros

El alcalde saliente, Paco Gómez, en declaraciones a este periódico, comentaba que "guardaré este tiempo siempre en mi corazón. Ser alcalde de mi pueblo ha sido un honor inmenso y una de las experiencias más importantes de mi vida".

Nueva concejala

En la misma sesión, también ha tomado posesión como nueva concejala de IU, Laura González, quien ya estuviera en el anterior mandato como edil en el grupo Olivo Independientes. González ha abogado por "reforzar la unidad y el trabajo conjunto desde el entendimiento".