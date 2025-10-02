Ágatha Ruiz de la Prada inaugura una nueva edición de Fuente Palmera de Boda

La decimoctava edición de Fuente Palmera de Boda ha sido inaugurada este jueves por la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, invitada de honor, que ha tenido palabras de elogio para la feria: "Es una alegría ver un evento que se saca a la calle, que se distingue de otros y se muestra diferente y especial", ha afirmado.

La diseñadora de renombre internacional, a la que también le ha parecido "extraordinario" el apoyo a los jóvenes creadores de vestidos de novia, ha recorrido junto con la comitiva institucional el recinto ferial visitando los estands de las 33 empresas expositoras y ha mostrado su entusiasmo por la creatividad, la calidad y el espíritu colectivo que define a Fuente Palmera de Boda.

La jornada comenzó con el protocolario corte de cinta inaugural en la calle Portales, que dio paso a las intervenciones en la Plaza Real, donde han participado el presidente de la Asociación Empresarial, Manuel Jesús Adame; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz; el vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López; el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz; y la propia Ágatha Ruiz de la Prada.

Todos han mostrado su compromiso con el crecimiento de un evento que cada año atrae a miles de visitantes, parejas, profesionales del sector y medios de comunicación. Adame ha defendido a ultranza el comercio de cercanía, "que siempre ha sido nuestro punto de encuentro y hoy se apaga frente a las grandes cadenas, la importación de baja calidad y la frialdad del comercio electrónico; en esta feria están quienes más lo sufren y más lo luchan, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos y autónomas que cada día suben la persiana con más corazón que certezas, con más ilusión que beneficios; por ello hay que recordar lo que siempre nos hizo fuertes, la unidad y el apoyo mutuo".

Agatha Ruiz de la Prada corta la cinta en el inicio de Fuente Palmera de Boda. / Evaristo Guzmán

Por su parte, Francisco Javier Ruiz ha recalcado la mayoría de edad alcanzada por Fuente Palmera de Boda, "un proyecto emblemático para nuestra provincia y único en el sector nupcial de Andalucía y España, que expande la marca de Fuente Palmera como pueblo de las novias con un sello de calidad, diseño e innovación de nuestros productos".

El primer edil ha abogado por "nuevas ideas ante las dificultades, ofreciendo mejores servicios y artículos de altísima calidad como hasta ahora para afianzarnos como un referente nacional".

Nueva marca

Desde la Diputación, Félix Romero ha anunciado que la marca Córdoba de Moda hacía en este evento su puesta de largo, reconociendo al mismo tiempo públicamente a Manuel Jesús Adame como la persona que le trasladó la iniciativa de ponerla en marcha. El presidente de Iprodeco ha valorado la importancia de visibilizar la unión de lo público y de lo privado, y Córdoba de Moda es una manera de darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos en la provincia y en la capital.

La feria estará abierta hasta el domingo 5 de octubre, con un completo programa de actividades que incluye desfiles, zona gastronómica, sorteos, exposiciones y propuestas innovadoras en torno al mundo de las bodas y los eventos.

Fuente Palmera de Boda vuelve a demostrar que el talento, la colaboración y la identidad rural pueden dar lugar a uno de los encuentros más inspiradores del panorama nupcial español.