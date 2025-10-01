Sociedad
La Plataforma por la Sanidad Pública de Cabra pide urgencias nocturnas presenciales
También insiste en reclamar soluciones para la Atención Primaria y hospitalaria
Cerca de un centenar de personas han secundado este miércoles la convocatoria realizada por la Plataforma Egabrense por la Sanidad Pública, retomando el calendario de concentraciones y de movilizaciones una vez finalizado el verano.
Así, la concentración ciudadana que ha tenido lugar en la plaza de España, a las puertas del Consistorio, ha servido para reivindicar una vez más a la Junta de Andalucía la apertura del servicio de urgencias presenciales entre las 23.00 y las 9.00 horas en el centro de salud Matrona Antonia Mesa Fernández, donde sólo se atienden en horario nocturno las urgencias nocturnas domiciliarias, con lo que ello conlleva de saturación de las urgencias del hospital Infanta Margarita, afirmando que “se han visto desbordadas en muchos momentos”.
Una reclamación a la que, como expresaron representantes del colectivo, se une la existencia de otra serie de deficiencias, como el menor número de contrataciones de sanitarios que hicieron estos pasados meses que dejaran de prestarse las consultas regladas por la tarde en Atención Primaria, retrasando así aún más los días para las citas médicas.
De igual forma denunciaron los convocantes la falta de pediatras en la comarca y que las citas con el médico de Atención Primaria han pasado de 7 a 14 días, estando a veces cerradas las agendas para solicitarlas, cuando deberían tener una demora máxima de 48 a 72 horas. Un aumento que se incrementan en las listas de espera quirúrgicas, para las consultas de especialistas, además de los retrasos en la realización de pruebas complementarias y en la obtención de sus resultados, según el colectivo.
