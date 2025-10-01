La obra de la cafetería de la Ciudad Deportiva de Lucena volverá a licitarse

El proceso de adjudicación correspondiente a la obra del nuevo servicio de bar-cafetería en la Ciudad Deportiva de Lucena ha terminado desierto. El plazo para la presentación de ofertas expiraba el pasado 9 de septiembre y ninguna empresa ha optado a esta intervención promovida por el Ayuntamiento. En consecuencia, la materialización de esta infraestructura, promovida desde el área municipal de Obras, afronta una segunda licitación.

Fuentes del equipo de gobierno han avanzado que, en sólo unos días, apuntando a la semana próxima, el Ayuntamiento elevará el nuevo expediente, replicando las mismas condiciones técnicas y económicas. El importe estipulado comprendía 90.120 euros, IVA incluido, obteniéndose financiación del Plan de Humanización de la Diputación de Córdoba. El tiempo de ejecución comprendía diez meses.

Fuentes municipales atribuyen la ausencia de proposiciones, de un modo general, a la reducción crónica del número de empresas que participan en estos pliegos, por la existencia de un alto volumen de trabajo en el sector privado. No obstante, como causa coyuntural, aluden la concurrencia del tiempo verano y que, presumiblemente, ha podido provocar una escasa visibilidad del expediente.

Esta instalación se ubicará en la entrada principal y ostentará conexión con el interior y el exterior. El diseño técnico describe un espacio de 80 metros cuadrados, con una capacidad para cinco mesas y hasta 20 comensales, además de una terraza con 12 mesas y un aforo de 48 usuarios.