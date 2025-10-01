Unas jornadas de novela negra, entre las principales novedades de la Semana de Ánimas de Priego

Literatura, patrimonio y tradición se dan la mano en una nueva edición de la Semana de Ánimas, que organiza el Ayuntamiento de Priego en colaboración con distintos colectivos y entidades y este año alcanza su sexta edición.

La presidenta del Área de Promoción Patrimonial y Turística del Consistorio prieguense, Jezabel Ramírez, ha sido la encargada de presentar los actos que se celebrarán del 27 de octubre al 7 de noviembre con el fin de "poner en valor nuestro patrimonio y rendir homenaje a nuestros difuntos", recordando que en sus orígenes surgió como respuesta al riesgo de que "estas tradiciones se estuvieran perdiendo y fueran sustituidas por otras de origen extranjero", apuntaba Ramírez.

Una de las novedades de este año será la primera jornada de novela negra, organizada que se desarrollará el 28 de octubre en el centro cultural Lozano Sidro y en la que se contará con la participación de los escritores Susana Rodríguez y Juan Madrid.

En cuanto a las actividades previstas, el 30 de octubre la Biblioteca Municipal acogerá el cuentacuentos La casa de la Bruja Maruja, mientras que el viernes 31 de octubre está prevista la celebración del tradicional taller de elaboración de farolillos de melón en la Zona Joven del edificio Palenque.

Villa Velada, el 1 de noviembre

Una de las actividades más singulares de las anteriores ediciones de la Semana de Ánimas, la denominada Villa Velada, tendrá lugar este año el sábado 1 de noviembre, volviéndose a contar con la colaboración de la AAVV La Villa y en este caso de la Hermandad de la Caridad, que instalará en el recorrido por el histórico barrio puestos con castañas, retorcidos y gachas.

Por otra parte, al conmemorarse este año el noventa aniversario del fallecimiento de Adolfo Lozano Sidro, varias actividades girarán en torno a la figura del pintor prieguense. La primera de ellas tendrá lugar el 31 de octubre con la visita guiada al cementerio municipal del Santo Cristo, mientras que el 7 de octubre la directora del Museo ABC, Inmaculada Corcho, ofrecerá una conferencia sobre la figura de Lozano Sidro.

La programación de esta sexta edición de la Semana de Ánimas se completa con las tradicionales gachas en Castil de Campos, que se celebrarán el 31 de octubre; los cantos de ánimas de los Hermanos de la Aurora el 2 de noviembre, las eucaristías que celebrará la Hermandad de la Caridad en sufragio de los hermanos difuntos, y el vía crucis del Santísimo Cristo Yacente, de la cofradía de la Soledad, por el barrio de La Villa.