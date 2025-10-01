La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, y el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, han confirmado este miércoles que la Feria del Jamón, en su edición número 25, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre, tendrá un cambio de estructura con la concentración de todas las actividades en el mismo entorno, junto al IES La Jara y el Pabellón Municipal.

Isaac Reyes ha indicado que el objetivo es "no dispersar la participación y facilitar la logística y el lucimiento de la feria" y se ha mostrado convencido de que "los cambios suponen un antes y un después de la feria porque se ganará en asistencia, en comodidad y en vistosidad". Además, ha insistido en que "se trata, además, de potenciar el carácter comercial de la feria, que gana amplitud y vocación con estas modificaciones".

Así, con la nueva disposición se saca del pabellón polideportivo la zona expositiva de la feria y las empresas adscritas a la DOP y las representaciones institucionales se ubican en una gran carpa instalada junto al pabellón. Eso supone que la zona de las degustaciones populares modificará igualmente espacio, ya que irá en otra gran carpa anexa. De este modo, el pabellón se libera para el túnel del jamón, una de las actividades estrella en la muestra en los últimos años.

Sede del campeonato nacional en 2026

Los concursos, según ha avanzado el alcalde, también se desarrollarán en el nuevo espacio central. Así, está previsto que el Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se celebre el viernes por la mañana, mientras que ese mismo día por la tarde se organizará el concurso comarcal de cortadores. Y ya el domingo tendrá lugar otro de los concursos estrella como es el nacional de cortadores, precisamente puntuable para el Campeonato Nacional.

Sevilla, ciudad invitada

En este punto, tanto el alcalde como el presidente de la denominación de origen han avanzado que casi con total certeza la sede de este campeonato absoluto nacional de 2026 será Villanueva de Córdoba. Por otra parte, Reyes ha avanzado que la ciudad invitada de este año será Sevilla, donde se celebrará una presentación de la feria este mes de octubre.

El presidente de la DOP, Antonio Jesús Torralbo, ha destacado la importancia de las modificaciones de este año y ha expresado que cumplir 25 años promocionando un producto único como es el jamón es "una gran noticia para todos". Torralbo ha destacado que en este tiempo la DOP ha crecido en prestigio y en presencia y "vamos a seguir trabajando para seguir garantizando la calidad y la viabilidad de las producciones de este gran producto de la dehesa".