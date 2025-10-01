Los Blázquez acogerá el próximo viernes la 4ª Feria de la Solidaridad Provincial

Córdoba Solidaria, en colaboración con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Los Blázquez, celebrará el próximo viernes 3 de octubre la 4ª Feria de la Solidaridad Provincial. La jornada tendrá lugar en este municipio perteneciente a la Mancomunidad del Valle del Guadiato y reunirá a entidades sociales y vecindario en torno a los valores de la cooperación, la solidaridad y la justicia social.

Durante la mañana, el alumnado del C.P.R. Ágora participará en diversas actividades educativas organizadas por trece ONGs y entidades sociales que se desplazarán desde Córdoba para instalar sus stands informativos en el municipio. Estas actividades contarán además con la colaboración de colectivos locales como la Hermandad de San Isidro Labrador, la Asociación Contra el Cáncer de Los Blázquez y las AMPAS del centro educativo.

Por la tarde, las actividades estarán dirigidas a toda la población, con una programación lúdica y participativa. Destacan la actuación del Mago Torres, una exhibición de danza y percusión africana a cargo de la compañía Kaurí Afro Danse Percussion, una gincana por los stands, una comida compartida y propuestas para disfrutar en familia.

Cartel con las actividades. / CÓRDOBA

Además, está prevista una recepción institucional a las autoridades que apoyan el proyecto, entre quienes se espera la presencia de Auxiliadora Moreno Rueda, diputada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana; y María Zulima Perea, alcaldesa de Valenzuela.

Acercar el trabajo de las ONGs

Las Ferias de la Solidaridad Provinciales tienen como objetivo "acercar a la ciudadanía el trabajo de las ONGs de Córdoba, promoviendo valores como la paz, la igualdad, la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia social". También buscan "visibilizar el impacto positivo del trabajo de las organizaciones sociales y fortalecer las alianzas con municipios comprometidos con estas temáticas", explica la organización en una nota de prensa.

Este proyecto nace de la colaboración entre la Oficina de Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba y la Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria. Tras la firma de un convenio en 2024, renovado para 2025, se consolida esta iniciativa de sensibilización que utiliza el formato de Feria de la Solidaridad como herramienta educativa y de participación ciudadana.

En 2024 se celebraron las dos primeras ediciones en Fuente Palmera y Dos Torres. En 2025, Valenzuela acogió la primera feria del año, y Los Blázquez será el segundo municipio cordobés en sumarse a esta experiencia.