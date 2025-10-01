Urbanismo
El Ayuntamiento de Montoro inicia los trámites para construir seis viviendas de alquiler asequible
El precio de salida de la licitación de obra pública es de 782.000 euros con el IVA incluido
El Ayuntamiento de Montoro acaba de iniciar los trámites administrativos para la construcción de seis nuevas viviendas de protección oficial con la particularidad de que estarán destinadas al alquiler asequible.
Tal como consta en la Plataforma de Contratación del Estado consultada por este medio, el Consistorio montoreño ha abierto el proceso de licitación de las obras del complejo habitacional, que se levantará en la calle Esteban Beltrán Morales número 168. Se trata de un procedimiento abierto simplificado y sin división en lotes que sale a concurso con un precio inicial de 782.000 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre.
Financiación
El proyecto tiene la financiación asegurada ya que el Ayuntamiento de Montoro ha dispuesto dos anualidades en sus presupuestos para este año y el que viene. Además, contará con financiación de la UE gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza y gestiona la Junta de Andalucía. La ayuda asciende a 300.000 euros en este caso.
El Consistorio de esta localidad del Alto Guadalquivir considera que "la construcción de viviendas protegidas municipales busca satisfacer la necesidad básica de vivienda de la población, especialmente de aquellos con menos recursos, mediante soluciones habitacionales asequibles y adecuadas. Esta iniciativa se justifica por la escasez de vivienda a precios accesibles y la dificultad para muchas personas de acceder a una vivienda digna".
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Color y brillo en la feria de Pozoblanco
- Bujalance se prepara para la 8º edición de la Feria de la Patata Rellena con el apoyo de la Diputación de Córdoba
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días
- Salvador Fuentes y su equipo, afectados por la tromba de agua de Valencia cuando acudían a la Feria Hábitat