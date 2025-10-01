Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Ayuntamiento de Montoro inicia los trámites para construir seis viviendas de alquiler asequible

El precio de salida de la licitación de obra pública es de 782.000 euros con el IVA incluido

Calle Esteban Beltrán Morales, en una imagen de Google Maps.

Calle Esteban Beltrán Morales, en una imagen de Google Maps. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El Ayuntamiento de Montoro acaba de iniciar los trámites administrativos para la construcción de seis nuevas viviendas de protección oficial con la particularidad de que estarán destinadas al alquiler asequible.

Tal como consta en la Plataforma de Contratación del Estado consultada por este medio, el Consistorio montoreño ha abierto el proceso de licitación de las obras del complejo habitacional, que se levantará en la calle Esteban Beltrán Morales número 168. Se trata de un procedimiento abierto simplificado y sin división en lotes que sale a concurso con un precio inicial de 782.000 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre.

Financiación

El proyecto tiene la financiación asegurada ya que el Ayuntamiento de Montoro ha dispuesto dos anualidades en sus presupuestos para este año y el que viene. Además, contará con financiación de la UE gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza y gestiona la Junta de Andalucía. La ayuda asciende a 300.000 euros en este caso.

El Consistorio de esta localidad del Alto Guadalquivir considera que "la construcción de viviendas protegidas municipales busca satisfacer la necesidad básica de vivienda de la población, especialmente de aquellos con menos recursos, mediante soluciones habitacionales asequibles y adecuadas. Esta iniciativa se justifica por la escasez de vivienda a precios accesibles y la dificultad para muchas personas de acceder a una vivienda digna".

