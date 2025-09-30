La tonelería de Montilla contará con nueva cantera de profesionales gracias a un curso de formación especializada

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Delegación de Desarrollo Local y en colaboración con la Diputación de Córdoba, ha puesto en marcha un curso de formación en tonelería de 220 horas de duración, que combina sesiones teóricas y prácticas en empresas del sector.

La iniciativa responde a la necesidad detectada por las propias tonelerías locales, que vienen demandando mano de obra cualificada para dar continuidad a un oficio tradicional en auge y de gran relevancia en la economía montillana. El curso cuenta con 15 alumnos y alumnas, que se formarán en conceptos básicos de tonelería y trabajarán directamente en la práctica del oficio, con el objetivo de favorecer su incorporación laboral.

El delegado de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, destacó que “este curso es fruto de la detección de una demanda real, trasladada por las tonelerías de Montilla, que necesitaban incorporar nuevo personal con formación básica que facilitara su adaptación al puesto de trabajo”. Rosales subrayó que “desde el Ayuntamiento hemos facilitado los recursos necesarios, en coordinación con Diputación, para dar una solución eficaz a una necesidad empresarial, con la expectativa de que parte del alumnado pueda incorporarse próximamente al mercado laboral en un sector con tanta importancia como la tonelería”.

Asimismo, el delegado señaló que “la clave de este proyecto es que nace de la propia demanda de las empresas y que son los propios empresarios quienes participan en la formación, asegurando que los contenidos responden a las competencias que realmente se necesitan en el día a día de la tonelería”.

Falta de trabajadores cualificados

Por su parte, Rafael Cabello, gerente de la empresa tonelera Casknolia y docente del curso, explicó que la formación “se estructura en una parte teórica, de dos semanas, y otra práctica en la tonelería, donde los alumnos podrán aprender historia del oficio, conceptos básicos de la madera y técnicas de trabajo”. Cabello indicó que el alumnado se ha dividido en tres grupos “para rotar por diferentes áreas de trabajo”, y señaló que “aunque la tonelería requiere años de experiencia para dominarla, este curso les proporciona una base sólida para incorporarse a cualquier empresa con conocimientos previos y capacidad de adaptación inmediata”.

El empresario incidió además en que esta formación es “muy positiva para el sector, ya que resulta muy complicado encontrar trabajadores con nociones previas de tonelería, y hasta ahora las empresas tenían que asumir toda la carga de enseñar desde cero”.

Con esta acción formativa, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con el empleo local, la formación profesional y la preservación de oficios tradicionales que forman parte de la identidad y del tejido económico de la ciudad.