Puente Genil acoge una jornada para implementar la administración electrónica

El Teatro Circo de Puente Genil se ha convertido en la mañana de este martes en el epicentro de la formación para funcionarios de la administración pública de toda Andalucía, ya que se han congregado más de un centenar de funcionarios y técnicos, para adquirir los conocimientos y funcionamiento de la administración electrónica, a través de la cual se pueden realizar hasta 450 tramitaciones distintas.

La inauguración ha corrido a cargo de la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, junto al alcalde, Sergio Velasco, y la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos.

Corredera ha explicado que Puente Genil se ha convertido en sede de este foro por ser municipio piloto de un proyecto impulsado junto a la Diputación de Córdoba, con resultados ya visibles. "Nuestro objetivo es avanzar hacia una administración más cercana, ágil y eficaz, que ofrezca a los ciudadanos respuestas homogéneas en cualquier municipio andaluz", ha subrayado.

Trámites que podrñan hacerse

La iniciativa, según ha indicado Corredera, persigue que trámites como la consulta del padrón, la solicitud de espacios públicos o, en el futuro, licencias de obras, puedan gestionarse íntegramente en línea mediante formularios electrónicos. "Queremos que sea un proceso sencillo, cómodo y uniforme en toda Andalucía", afirmó, resaltando la importancia de la colaboración con diputaciones y grandes ayuntamientos. De momento, está en marcha en los ayuntamientos de Puente Genil, Montilla y Montoro.

El alcalde, Sergio Velasco, ha agradecido la elección de Puente Genil para acoger esta jornada y ha valorado el alcance del catálogo, que ya recoge más de 450 procedimientos. Asimismo, ha destacado la implicación de la Diputación y de Eprinsa en la implantación del sistema Cep@l en la localidad, enlazado con la plataforma provincial.

La Junta de Andalucía ya ha desarrollado un catálogo electrónico con una inversión de 2,5 millones de euros procedentes de fondos Feder, al que se suman proyectos piloto con un millón de euros más, y nuevas actuaciones previstas por valor de 2,3 millones de euros. En total, 6,7 millones de euros destinados a modernizar la administración local y facilitar la relación de los ciudadanos con sus municipios.