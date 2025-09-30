Montilla estrena el vehículo de la Policía Nacional que permite expedir DNI y pasaportes en el acto

La subdelegada de Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, junto a la jefa provincial de Córdoba, María Dolores López Sánchez, han presentado en la localidad cordobesa de Montilla una de las dos unidades Vidoc de las que dispondrá la Policía Nacional en la provincia de Córdoba.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes por la mañana en las dependencias de la Policía Local de Montilla, donde, junto al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, han presentado esta nueva unidad. Se trata de un vehículo policial "dotado del material necesario para expedir tanto el DNI como el pasaporte en el acto, igual que si se acudiese a una oficina de documentación fija, lo que supone una ventaja al no tener que desplazarse, ampliando así el servicio a las poblaciones que no disponen de dependencias de Policía Nacional", explica este cuerpo en una nota de prensa.

Ana María López, María Dolores López y Rafael Llamas presentan la nueva unidad Vidoc de la Policía Nacional en Montilla. / CÓRDOBA

El primer Vidoc está operativo desde mediados del mes de septiembre, y hasta el día de hoy ha acudido a las localidades de Peñarroya, Palma del RíoFernán Núñez y Montilla, teniendo previsto acudir al menos a otros 15 municipios de la provincia.

Plan de digitalización

Tanto la jefa provincial como la subdelegada de Gobierno han destacado el "compromiso de la Policía Nacional con el plan de digitalización de las administraciones públicas previsto para el periodo 2021-2025", dentro del que vienen desarrollando "diversas líneas de trabajo con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública y la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas".

Entre los proyectos planteados, uno de los más relevantes es el de la unidad Vidoc, financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aumento de la productividad

Con este nuevo sistema de expedición, se reducen a la mitad los desplazamientos a los municipios y se incrementa el número de ciudadanos atendidos, mejorando la calidad del servicio prestado, acercando la Policía Nacional a todos los rincones del país. El objetivo es asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición de documentos de identidad estén disponibles para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia.

La Policía Nacional ostenta en España la competencia exclusiva de la expedición del DNI y del pasaporte, documentos que se confeccionan en las unidades de Documentación, que se encuentran en todo el territorio nacional. El año pasado, con el DNI Móvil se prestó servicio a más de 400.000 personas en la provincia, expidiendo casi 12.000 documentos, cifra que pretende superarse este año con estas dos unidades Vidoc. Desde su funcionamiento en Córdoba, se han expedido 317 documentos, entre DNI y pasaporte, previendo la producción de unos 45 documentos diarios siempre que el servicio se desarrolle con normalidad y las circunstancias lo permitan.