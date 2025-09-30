Sucesos
Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
Un helicóptero sobrevuela la zona mientras los agentes practican diversos registros
La Guardia Civil está efectuando diversos registros este martes en la barriada de San Pedro de Baena y en varias calles aledañas en una macrooperación contra el narcotráfico en la que se prevén varias detenciones.
La presencia del helicóptero del servicio aéreo del instituto armado, que sobrevuela la zona, ha alertado a los vecinos, que rápidamente han visto cómo varias calles del barrio son custodiadas por unidades de los Grupos Rurales de Seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y varias patrullas, con las que colabora también la Policía Local baenense.
El despliegue persigue desmantelar una organización dedicada al tráfico de droga, justo en la jornada en la que la localidad del Guadajoz-Campiña Este da el pistoletazo de salida a su Feria Real con el encendido del alumbrado extraordinario.
