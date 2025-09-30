Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Fernán Núñez

El vecino de Fernán Núñez del que no se tenían noticias desde el pasado viernes 26 de septiembre ha aparecido en buen estado, por lo que se ha desactivado la alerta por desaparición.

Según ha podido saber este periódico, el hombre se presentó este lunes con su padre en el cuartel de la Guardia Civil, que trataba de localizarlo desde el fin de semana, para comunicar que se encontraba bien y había regresado.

El Ayuntamiento había difundido en sus redes sociales la desaparición de Diego Pérez Jiménez con una imagen suya y pedía la colaboración ciudadana para ayudar a localizarlo, después de que fuera visto por última vez en la zona urbana del municipio de la Campiña Sur.