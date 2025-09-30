Sucesos
Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Fernán Núñez
El hombre se presentó este lunes con su padre en el cuartel de la Guardia Civil
El vecino de Fernán Núñez del que no se tenían noticias desde el pasado viernes 26 de septiembre ha aparecido en buen estado, por lo que se ha desactivado la alerta por desaparición.
Según ha podido saber este periódico, el hombre se presentó este lunes con su padre en el cuartel de la Guardia Civil, que trataba de localizarlo desde el fin de semana, para comunicar que se encontraba bien y había regresado.
El Ayuntamiento había difundido en sus redes sociales la desaparición de Diego Pérez Jiménez con una imagen suya y pedía la colaboración ciudadana para ayudar a localizarlo, después de que fuera visto por última vez en la zona urbana del municipio de la Campiña Sur.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Color y brillo en la feria de Pozoblanco
- Bujalance se prepara para la 8º edición de la Feria de la Patata Rellena con el apoyo de la Diputación de Córdoba
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días
- Salvador Fuentes y su equipo, afectados por la tromba de agua de Valencia cuando acudían a la Feria Hábitat
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático