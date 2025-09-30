El encendido del alumbrado extraordinario abre la puerta de la Feria Real de Baena

La Feria Real de Baena 2025 ha quedado oficialmente inaugurada este martes con el tradicional encendido del alumbrado en la portada del recinto ferial. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, María Jesús Serrano, acompañada por miembros de la Corporación municipal y numerosos vecinos que se han acercado a vivir en directo el inicio de las fiestas.

El alumbrado ornamental ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de la jornada inaugural, consolidando la apuesta por recuperar el esplendor de una feria que cada año atrae a miles de visitantes. Se han instalado unos 110.000 puntos de luz led, con un total de 32 arcos en la calle Salvador Muñoz, otros 12 en la avenida de Cervantes y algunos arcos adicionales en calles adyacentes, además de la portada principal, que completan el recorrido urbano del real.

Trazado tradicional

El recinto ferial mantiene su trazado tradicional desde la avenida de Cervantes hasta el entorno del Polideportivo Juan Carlos I, incorporando espacios para la calle del Infierno, la feria de día y la zona de casetas, configurando un espacio diverso y participativo.

La inauguración marca el comienzo de un programa amplio y variado que se desarrollará durante los próximos días y que incluye actividades para todas las edades, con especial atención a la feria de día, actuaciones musicales, concursos, actividades infantiles y la tradicional programación cultural y deportiva.

Con este acto de encendido del alumbrado, Baena abre oficialmente una nueva edición de su Feria Real, consolidada como una de las citas festivas más importantes de la provicia y referente en la comarca.