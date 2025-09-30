El alcalde de Zuheros, Juanma Poyato, ha mantenido este martes una reunión con el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en la que se ha alcanzado un acuerdo para la ejecución del proyecto de mejora de los accesos a Zuheros desde la carretera provincial CO-6203.

La actuación, que ha sido una solicitud expresa del Ayuntamiento de Zuheros y de su alcalde, cuenta con un presupuesto de licitación de 360.000 euros (IVA incluido) y será "financiada íntegramente por la Diputación de Córdoba, lo que supone una apuesta firme de la institución provincial por mejorar las infraestructuras viarias y la seguridad en el municipio", asegura el organismo provincial en una nota de prensa.

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Zuheros acuerdan la mejora de los accesos al municipio desde la CO-6203. / CÓRDOBA

Nuevo aparcamiento disuasorio

Este proyecto está además directamente vinculado al nuevo aparcamiento disuasorio promovido por el Ayuntamiento de Zuheros, enmarcado en los fondos europeos Next Generation, cuyas obras deben estar finalizadas antes de junio de 2026. Por su parte, la Diputación de Córdoba ha adquirido el compromiso de que las obras de adecuación y mejora de los accesos y de la carretera CO-6203 estén concluidas antes de finalizar el año 2026.

El proyecto contempla varias intervenciones de gran relevancia:

Construcción de una glorieta en la intersección con la carretera CO-6210, que da acceso a la Cueva de los Murciélagos, permitiendo la maniobrabilidad completa de turismos y autobuses.

Reforma del acceso al cementerio y a la CO-6209, habilitando la entrada al futuro aparcamiento público impulsado por el Ayuntamiento, además de crear un espacio específico para apeadero y estacionamiento de autobuses.

Refuerzo y mejora del pavimento en el tramo que circunvala Zuheros, junto con la habilitación de una berma peatonal de 1,20 metros de anchura, que conectará la glorieta de Los Castillarejos con la entrada junto a la cooperativa y el cementerio, garantizando la seguridad de los peatones.

El alcalde de Zuheros, Juanma Poyato, ha señalado que “este acuerdo con Diputación es fruto de la insistencia y las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento, porque sabíamos que era una necesidad urgente para Zuheros. Se trata de una inversión de gran envergadura, financiada al 100% por la institución provincial, que además está directamente vinculada al futuro aparcamiento disuasorio incluido en los fondos Next Generation. Las obras del aparcamiento deberán estar listas antes de junio de 2026, y la Diputación se ha comprometido a que la mejora de los accesos esté finalizada antes de final de ese mismo año. Todo ello nos permitirá mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la capacidad de acogida turística de nuestro pueblo”.

Con esta actuación, Zuheros y la Diputación de Córdoba refuerzan su compromiso con el desarrollo de las infraestructuras rurales y la promoción de la Subbética como referente turístico y cultural en la provincia.