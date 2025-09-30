Un ciclo recrea la figura del rey Boabdil y el pasado medieval de Lucena

Un ciclo acomodado al mes de octubre conjuga en Lucena propuestas culturales vinculadas al contexto histórico del rey Boabdil, en la última fase del período nazarí. El Ayuntamiento titula este programa con la denominación El zoco de Boabdil. El latido medieval de Al-Andalus, contemplándose representaciones teatrales, exposiciones, cine y sesiones de literatura.

La actividad de mayor envergadura radica en el mercado medieval, una actividad consolidada con varias ediciones y que retorna al entorno del Paseo del Coso entre el 10 y el 13 de octubre. Decenas de puestos y reclamos como exhibiciones, demostraciones y talleres evocarán un zoco nazarí.

El programa comienza este mismo viernes con la función de microteatro Jaque al rey Boabdil, prevista en el Castillo del Moral, en sendos pases, a las 19.00 y a las 20.00 horas.

En días sucesivos, el Consistorio ha anunciado la exposición El alma desgranada, enclavada en el Palacio de los Condes de Santa Ana; o la presentación de la nueva fase del proyecto educativo Marco Topo.

El Círculo Lucentino albergará la presentación del libro La batalla de Lucena, obra del escritor e historiador egabrense José Calvo Poyato; y también se proyectará la película Robin Hood, en el Castillo del Moral. El mismo espacio albergará una sesión de escapismo histórico titulada El alma de Boabdil. En el ámbito teatral, la Escuela Duque de Rivas, con la dirección de Toñi Jiménez, escenificará en la jornada del 11 de octubre Boabdil y el coraje de un pueblo, sobre el escenario del Palacio Erisana. Todas las actividades son gratuitas.